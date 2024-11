Yanina Latorre contó en qué lugar se reencontrarían la China Suárez y Mauro Icardi

Embed

Así fue que comunicación con el programa de Verónica Lozano en Telefe, Yanina Latorre reveló lo que generaría que Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi coincidieran en un lugar del que ambos son habitués cuando salen con sus amigos.

“Te tiro una punta para que investigues vos, que sos la especialista. Él está yendo mucho a Tequila. Y... Eugenia también va mucho", deslizó Lozano a lo que la angelita sentenció picante: "Me encantaría este vínculo, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que sería para la tele y los programas de chimentos?”, setnenció picantísima Yanina.

La letal declaración del DT del Galatasaray sobre Wanda Nara: ¿qué dirá Mauro Icardi?

El director técnico del Galatasaray, Okan Buruk, habló sin filtro sobre los problemas personales de Mauro Icardi con Wanda Nara que, desde el comienzo de la relación, han afectado negativamente su carrera futbolística.

En recientes declaraciones del entrenador recogidas por Socios del espectáculo (El Trece), se supo que Buruk aseguró que “si no fuera por los problemas que tuvo Icardi con su esposa, las cosas serían diferentes ahora mismo. Quizás sería el delantero de la Selección argentina. Es posible que Icardi haya perdido muchas cosas en su vida por esto”.

Y tras relacionar los escándalos conyugales con el bajo rendimiento deportivo de Icardi, Buruk destacó su costado humano. “Es una persona familiar. Ama a su familia, ama a sus hijos. Tiene muy buen corazón y ama mucho a los suyos. Siempre quiso proteger a su familia y siempre le ayudamos. Lo más importante en la vida es la familia”, confió.

En tanto, el DT dejó en claro que si Mauro no logra estabilizarse emocionalmente le será muy complejo dar su mejor versión dentro de la cancha. “El fútbol no puede desbancarla, ni un partido. Si el jugador no está contento, no podrá actuar en el campo. Siempre traté de apoyarlo. Ahora vamos a ver si hacemos posible que vuelva lo más rápido posible”, concluyó.