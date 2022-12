Yanina Latorre cruzó a Agustín por sus comentarios en Gran Hermano 2022: "Te hacías el co..."

"Te hago una pregunta: ¿sos gay?", le consultó la angelita. "No, no soy gay. Y no hace falta que lo aclare", contestó él. "No te lo pregunto desde la agresión. Vos decías 'me hacía el varonil'", insistió Yanina.

"Porque los demás me estaba provocando, porque los demás me estaban insultando. Los demás se metían con mi sexualidad. Y eso me hacía sentir muy mal", explicó Agustín.

"Es muy feo estar dos meses ahí adentro. No lo planteé porque todos recurrimos a lo mismo. Está normalizado en la sociedad, quieras o no", agregó.

"No, no está normalizado en la casa. Cuando Thiago se te tiró encima, estuvo mal y te defendimos muchísimo. Y estuvo mal que se rían de vos", le dijo Yanina Latorre. "Muchas veces nos pasa, que tenemos que demostrar nuestra virilidad y nuestra hombría, día a día...", se excusó él.

"Fuiste por el peor camino. Eras el mejor personaje. Es mentira que querías salir de la casa para informarte. Sos muy soberbio y querés decirnos 'soy más vivo que ustedes'. No sos más vivo que la gente", arremetió Yanina.

"No, era una estrategia. Este es el juego de la vida, de la convivencia y la única herramienta que tenemos es la nominación….estoy muy apenado por lo que hice. No estuvo bien", cerró Frodo.

El comentario de Agustín de Gran Hermano 2022 que generó rechazo en las redes

El martes, Agustín Guardis estuvo en el piso del ciclo LAM, América Tv. En el mano a mano con Ángel de Brito, el ex Gran Hermano 2022 lanzó una frase, que le valió críticas en las redes sociales. "Soy rubio de ojos claros, pero vengo de un lugar muy humilde. No me sobra nada", afirmó Agustín en el programa, de manera muy polémica.

Enseguida, esa frase generó repercusión en Twitter. "Le faltó decir 'soy negro', abarcando todo para dar pena, volado en humildad", "Baja un cambio... humildad ante todo... No le den más prensa, que vuelva al anonimato", "¿Qué tiene que ver ser rubio y de ojos claros con la humildad? De mal en peor", fueron algunas de las reacciones que se replicaron en dicha red social.