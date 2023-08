Yanina Latorre cruzó a una figura del Bailando 2023 que evitó ir a LAM por un insólito motivo

Embed

¿De quién hablamos? De Fernanda Sosa. La modelo no quiso estar en LAM cuando Yanina reemplazó a Ángel de Brito en la conducción.

Ángel encontró a la diosa uruguaya en el back de la foto del Bailando 2023 y le trasladó la inquietud de la angelita, que quería saber por qué no quiso ir al programa cuando ella estuvo como conductora.

"Se queja Yanina porque no quisiste ir cunado yo no estaba en LAM", le dijo el periodista. "Si bueno, sos el conductor, el principal, ¿cómo no voy a ir cuando estés vos?", le contestó Fernanda Sosa.

"Con el relleno no vas", comentó Ángel. "Si yo soy relleno, esta no tiene ni por dónde empezar", retrucó Yanina, molesta con la actitud de la uruguaya.

Explotó el primer escándalo del Bailando 2023: Mónica Farro, en guerra con una ex Gran Hermano

En la previa a la foto del Bailando 2023, los famosos se cruzaron en la recepción que preparó la producción del certamen. Ángel de Brito salió en vivo para LAM y entrevistó a los integrantes del programa.

En un momento, el conductor encontró a Mónica Farro, quien apuntó contra una ex Gran Hermano: "Hay una que no me saludó y me pasó 15 veces por al lado".

"¿Quien?", le preguntaron las angelitas a la ex vedette. "Esta chica de Gran Hermano, la bajita, que se peleó con este otro chico....", describió la rubia. "¡Coti!", exclamaron desde el estudio de LAM.

"Sí, esa", admitió Mónica Farro. "A lo mejor no te conoce", le dijo Ángel. "Puede ser, a lo mejor no me conocer", retrucó la diosa uruguaya.

En el piso de LAM, Ximena Capristo coincidió con los dichos de la ex vedette. "Coti no saluda a nadie. Tuvo varios problemas en Telefe.... No saludaba en vestuario, ni en maquillaje, se hacía la diva". "Bueno, hay que educarla, tiene que saludar a todo el mundo", concluyó Ángel.