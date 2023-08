La jugada promesa que Wanda Nara le hizo a Kennys Palacios por su participación en el Bailando 2023

"Lo vivo con muchos nervios y miedo, siempre estuve del lado de atrás y hoy me toca del lado de adelante y ver hasta dónde puedo jugar y hasta dónde no", indicó Kennys sobre este nuevo desafío televisivo.

Y apuntó: "Vamos a ver si le gusta al jurado o no. Acepto todo, del cero al diez, siempre y cuando sea con respeto. No soy bailarín y no puedo opinar".

"Wanda me dijo que disfrute y está muy pendiente de todo el look, me lo ayudó a elegir. Me dijo que disfrute, que sea yo y que disfrute", reveló Palacios sobre lo que le dijo su gran amiga.

Y comentó sobre el presente de la esposa de Mauro Icardi: "Ella está feliz y tranquila, me prometió que si llego a diciembre viene a verme y estará acá conmigo".

Los tiernos mensajes de Wanda Nara y Nora Colosimo por el cumpleaños de Zaira

El 15 de agosto Zaira Nara cumplió 35 años y desde las redes sociales tanto su mamá Nora Colosimo como su hermana Wanda Nara le dedicaron tiernos mensajes.

Con un posteo junto a varias fotos juntas, incluyendo una de bien pequeña, Nora le dedicó emotivas palabras a su hija en el día de su nacimiento.

"Feliz cumple nena hermosa de mamá! Te deseo todo lo mejor del mundo por que realmente lo mereces! Te amo hija", expresó junto a emojis de corazón, torta y copas de champagne.

Por su parte, Wanda se acordó de la fecha de nacimiento de su hermana desde Turquía, donde vive con sus hijos y Mauro Icardi, con una historia desde su cuenta de Instagram.

"Feliz cumple a la más hermosa de todas. Mujer, mamá y hermana. Sos más hermosa por dentro que por fuera y eso es demasiado... Tus valores te hacen única", escribió la conductora sobre la mamá de Malaika y Viggo.

Y agregó con alegría en la imagen posteada juntas y los emojis de un corazón y torta: "Estoy orgullosa de cómo creciste profesionalmente. La maldad y la envidia son inevitables pero estaré siempre para cuidarte, te amo".