Yanina Latorre destrozó a Sofía Gonet tras su duro descargo: "Necesita mi nombre para viralizarse"

"Si le van a mandar el corte de las dos preguntas que le critiqué, mándenle entero. Qué dije. Que era buena influencer, que la rompía, que me gustaba, que tenía códigos. Me burlé de ella, me burlé del periodista", siguió la rubia enojada.

Y disparó filosa: "Y la reini agarró tres videos, un tiktok, todos colgados de mis tetas. Necesitan mi nombre para viralizarse, agradecé que te nombré, Sofía Gonet. La gente no sabía quién eras".

Por último, ejemplificó: "No entendió nada. Todos los miércoles me río de la gente. A Sofía 'Jujuy' Jiménez, que la traje de invitada, la hago verga en el Pasando revista. La trato más o menos de infradotada y nunca me llamó enojada. Un día Bárbara Diez, no sé si acuerdan, que ella contó el duelo, cómo aprendió a olvidar al marido, yo la traté de concha seca, me llamó y me agradeció, me dijo: 'lloré de risa'. Chicos, esto lo hago desde el humor".

Sofía Gonet, la reini, inició una guerra impensada contra Yanina Latorre y fue lapidaria

A través de sus redes sociales, Sofía Gonet cruzó durísima a Yanina Latorre después de que la panelista de LAM (América TV) hiciera polémicos comentarios sobre una entrevista en la que La Reini se refirió a una relación tóxica vivida de la que evitó dar mayores detalles.

"Hoy salió la tapa que hice para Revista Gente contando que viví una relación muy tóxica, y veo que Yanina Latorre reaccionó burlándose palabra por palabra de lo que dije", comenzó la joven influencer su descargo desde TikTok.

Así, recordó uno de los comentarios más cuestionables de Latorre: "Cuando va a empezar a leer la parte en la que hablo de esa relación, le pregunta a una compañera: ‘¿La fajaron o no la fajaron? Así sé si puedo reírme o no reírme’".

Fue allí cuando cuestionó dolida la postura de Yanina. “A la par que hacía semejante comentario de animal, me denigraba y me quería hacer sentir menos por no ser comunicadora o por no tener ningún talento, como que no estaba lo suficientemente preparada para contestar preguntas”, remarcó.

Y arremetió furiosa contra la mujer de Diego Latorre, al disparar: “Dejame que te cuente algo Yanina Latorre, si hay alguien que claramente no está preparada para ser comunicadora y lo acaba de dejar más que claro, sos vos con la animalada que acabas de hacer. Que una mujer con una voz tan importante como la tuya, sea capaz de decir semejante burrada, a mí me parece criminal y peligroso”.

En tanto, Gonet explicó que evitó dar detalles de aquella tormentosa relación porque es un "tema delicado" como para abordar livianamente, y le hizo saber a Yanina: “Te querés burlar de las cosas que dije en la nota, que soy vaga, que no me gusta laburar, que quiero ser famosa, que soy una necesitada de atención. Me rechupa un huevo”.

“Ahora, si me vas a decir que no tengo ningún talento como comunicadora y después te vas a mandar la semejante cagada que te mandaste, dejame decirte que la pifiaste. Podré ser boluda, hueca, sin talento, todo lo que quieras, pero vos sos peligrosa y eso me parece peor”, sentenció visiblemente enojada.

“Conté que me tenían con un GPS 24/7 y Yanina le restó importancia. Aberrante. De verdad, me dieron ganas de vomitar... Espero que la gente que no logra aggiornarse se vaya de los medios. Basta", concluyó tajante.