Yanina Latorre destrozó a Viviana Canosa y explicó el abrupto final de su amistad: "Es una..."

Embed

Laura Ubfal apuntó con todo contra Viviana Canosa luego de dejar su programa en El Trece

La semana pasada Laura Ubfal habló en Sálvese quien pueda (América TV) sobre la polémica renuncia de Viviana Canosa a su ciclo en El Trece, y no escatimó críticas hacia la conductora.

"Se fue huyendo y ahora va a aprovechar para hablar mal del canal, como ya lo hizo anoche en el canal de stream. No me llama nada la atención porque la conozco. Y va a despotricar diciendo que el canal estaba frío, 'no saben aprovechar una conductora como yo'. Ay, por favor, las cosas que hay que escuchar", expresó con molestia la periodista.

Poco después, el notero Rodrigo Bar le mencionó que varios periodistas coincidían en que Canosa suele abandonar sus proyectos antes de que lleguen a consolidarse. "Es un estilo. Tira, dispara, habla denuncias. Siempre es la única justiciera, la única Juana de Arco del ambiente, todos los demás somos basuras. Ella es la única jugada", lanzó Ubfal.

Más adelante, el cronista quiso saber si las controversias generadas por las denuncias públicas de Canosa tuvieron peso en su salida. "Todo, en el canal todo. Más allá del rating que tampoco le fue bien. Pensaron que iba a hacer un programa ameno, divertido, para la tarde con buena onda y sale a hacer unas denuncias con todo el ambiente sin sentido", respondió sin dudar.

Finalmente, Ubfal remarcó que, desde su punto de vista, el enfoque de Canosa no coincidía con las expectativas que El Trece tenía para el ciclo, y que su actitud combativa terminó generando más conflictos que logros.