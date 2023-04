Yanina Latorre habló del rumor de separación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: "El problema es que..."

En este sentido, Yanina Latorre habló el lunes en el programa LAM, América Tv, y negó cualquier tipo de crisis entre Tini y Rodrigo, aportando más datos del presente de la pareja.

"Tini y Rodrigo no están separados. El problema es que él vive en España y ella vive por el mundo viajando", dijo la panelista.

Y continuó: "En las notas ponían que como hace 20 días que no están juntos y que no se mandaban fotos por Instagram. Una relación no se demuestra en Instagram chicos".

"Tini mañana (martes) se va a Madrid y se queda 30 días con Rodrigo", agregó certera la panelista.

Y afirmó: "Cuando ella cuenta qué la llevó a escribir el tema está hablando del ex, no está hablando de Rodrigo, está hablando de otro".

"Ella es muy educada y lo saluda pero para mí quedó un resentimiento (por su separación de Sebastián Yatra)", finalizó Yanina Latorre.

Oriana Sabatini habló de Tini Stoessel y su integración en el grupo de mujeres de la Selección Argentina

A fines de marzo los los jugadores de la Selección Argentina, campeones del mundo en el Mundial Qatar 2022, vivieron una gran fiesta en la Bresh en medio de los dos amistosos en la Argentina.

En este sentido, en diálogo con el ciclo LAM, América Tv, Oriana Sabatini, novia de Paulo Dybala, reveló cómo se integró Tini Stoessel, pareja de Rodrigo de Paul, al grupo de las mujeres de los jugadores de la Selección.

“Estoy contenta de estar en la Argentina de vuelta. Llegué un día después del partido de Argentina. No pude estar en los festejos porque tenía un evento en Londres y a mi novio le dijeron muy sobre la hora que las mujeres al final podían entrar (...) y ya no llegaba de ninguna manera”, dijo sobre su ausencia en el gran festejo del plantel.

Y remarcó la unión que se generó entre todos: “Estuvo muy divertida, todo muy lindo. Un clima de festejo, obviamente, por la felicidad enorme de haber ganado y sé que había ganas de hacer esta fiesta con la familia y demás".

“Nos llevamos bárbaro... Como que por ahí uno se imagina competencia o mala onda, pero cero. Todas son un amor y tienen relindos valores que eso me parece que es lo más importante. Tengo muy buena onda con todas”, explicó sobre la buena onda que hay entre las mujeres de los futbolistas.

Y sobre el final, al ser consultada por la integración de Tini Stoessel al grupo, Oriana Sabatini comentó: “Se lo vas a tener que preguntar a ella. Yo la veo contenta y la pasamos bárbaro”.