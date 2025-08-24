El exasistente de Fátima Florez aseguró que la imitadora tuvo un encuentro íntimo con Martín Demichelis

Además, agregó que Florez también se habría comunicado con Lionel Scaloni. "Después le escribió al director técnico y su mujer le dijo que se deje de bebotear con Scaloni", comentó.

La fuerte declaración de Evangelina Anderson tras su separación de Martín Demichelis

El último viernes, en A la tarde (América TV), Evangelina Anderson rompió el silencio por primera vez sobre Tania González Ledesma, la azafata señalada como la presunta amante de su exesposo, Martín Demichelis. Aunque se mostró incómoda ante el tema, dejó en claro cuál es su principal preocupación: sus hijos.

"Nadie piensa en mis hijos y yo sí. Si yo no protejo a mis hijos... nadie va a pensar en ellos. Yo no hablo de nada que pueda hacer daño a mis hijos", expresó cuando fue consultada por la mujer vinculada al actual entrenador de River.

“Esta chica parece que mucho no pensó”, comentó una periodista del ciclo. Visiblemente molesta, Evangelina respondió: “Preguntale a los demás, yo qué tengo que ver”. Y volvió a remarcar: “Yo protejo a mis hijos”.

Ante la pregunta del cronista Oliver Quiroz sobre si Demichelis había tenido contacto con ella, Anderson respondió con contundencia: “Pero obvio”, sin brindar más detalles al respecto.

También aclaró que, aunque ya no están juntos, el trámite legal aún no comenzó. “Estamos separados, pero estamos en proceso de divorcio. Todavía ni empezamos, recién llegamos a Argentina”, explicó.

La ruptura entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis se hizo pública recientemente, aunque según la modelo, la decisión se había tomado tiempo atrás. Tras casi dos décadas de relación y tres hijos en común, Anderson fue clara al marcar límites: “Mi vida no es un show y mi familia no es un circo”.

En paralelo, Tania González Ledesma, señalada como la tercera en discordia, reveló días atrás que conoció a Demichelis en 2023 durante un vuelo chárter con el equipo de River, y que mantuvieron una relación durante nueve meses.