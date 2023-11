Yanina Latorre hizo una picante confesión: una expanelista de LAM "tirotea" a Diego Latorre

“Todos nos vamos de boca cuando nos calentamos y eso lo demostró con Lourdes. Cuando yo estoy enojada me va más rápido la lengua que la cabeza”, comenzó admitiendo Nazarena Vélez en pleno debate. Pero Yanina disparó segura: “Yo no. Cuando estoy enojada digo barbaridades porque quiero decirlas. No las digo en el Bailando”.

Pero como Naza la chicaneó disparando “¡Qué te hacés la Virgen! Si te enterás que Marixa lo está tiroteando a Diego, ¿no lo vas a decir?”, la esposa del ex futbolista recordó contundente “Jamás la nombré a Natacha en su momento", y afirmó: "Es mi familia. No me conocés. Yo puedo hablar de los otros, pero no mediatizo eso”, antes de hacer una más que picante revelación.

“Juro por mis hijos que no lo haría. No saben la cantidad de cosas que nunca conté. Nunca dije nada”, confesó, y acto seguido reveló que una excompañera de LAM le manda mensajes hot a su marido.

“Diego me ha dicho ‘mirá ésta lo que me escribió’. Han sido ‘angelitas’ y ni Ángel sabe”, deslizó filosa al tiempo que el conductor intentó que nombre a la mujer en cuestión. “Ni se la imaginan”, disparó misteriosa mientras De Brito aseguró darse una idea que quién podría ser.

Yanina Latorre eligió entre Wanda Nara y la China Suárez: quién de las dos es mejor cantante

Wanda Nara estrenó su primer video clip como cantante Bad Bitch, que cuenta con la producción de L-Gante, y ya generó repercusión en las redes y medios.

En este sentido, Yanina Latorre dio su particular opinión en LAM, América Tv, y comparó la performance musical de la mediática con la de la China Suárez. Y eligió a una de las dos.

Había mucha expectativa por el debut musical de Wanda y en el ciclo que conduce Ángel de Brito analizaron la canción tras pasar imágenes del videoclip.

“Este hit desbanca a la Cachaca”, disparó el conductor, lo que motivó el comentario de Marixa Balli: "La Cachaca está hecha con mucho sudor. Esto se llama tener plata, el video está espectacular, y la felicito”, indicó la panelista.

Ángel además profundizó sobre el estreno musical de Wanda y el estilo musical que eligió encarar en este primer corte: “Tampoco es Charly García. La tengo que comparar con lo que es de su rubro, Madonna está a años luz de todas. La compararía con la China, con Flor Vigna...”.

Inmediatamente, Yanina Latorre expresó su opinión y exclamó: “La China canta mucho mejor”. Y las angelitas coincidieron en que fue positivo el estreno musical de la esposa de Mauro Icardi y la producción que hubo para el video.

En tanto, Marixa contó que charló telefónicamente con L-Gante para "darle una vuelta" a la Cachaca.