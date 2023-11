Qué famosa se escondió y evitó cruzarse con Yanina Latorre en la gala de los Personajes del Año

“Otra que me dijeron que estuvo evitativa fue Luciana Salazar. Es un encanto ella, pero se andaba escondiendo de Yanina Latorre. Cuando la vio entrar a Yanina Latorre y vio que se la podía llegar a cruzar para saludarla, viste como es que va y te da un beso en la frente sin problemas, se empezó a esconder”, indicó la panelista.

“Había como pequeños livings y ella estuvo casi siempre en su living con la nena, podías ir a saludarla, pero salió solo al momento de la foto. Estuvo con Polino”, aportó Rodrigo Lussich, también presente en la gala, sobre los movimientos de Salazar.

Justamente, hace unos días Luli contaba en primera persona de su enojo con Yanina, y sobre las especulaciones sobre su nivel de vida y trabajo.

“La verdad es que a mí no me molestó nada esa pregunta. Mirtha es una persona que me quiere y que yo quiero. Me pedía disculpas… Se agarró de un tema que alguien lo viene instalando, con mucha malicia”, dijo la modelo en el mencionado ciclo del Trece sobre la panelista.

Y agregó: “No tengo que dar explicaciones yo, no estoy ni en pareja con un funcionario público. Hay otra cosa detrás de todo esto. Me quieren hacer quedar mal. Es muy injusto”.

luciana salazar.jpg

Yanina Latorre contó cuál fue el costoso regalo le hizo El Polaco por participar en su videoclip

Yanina Latorre fue convocada por El Polaco para ser la figura de su nuevo videoclip musical y la panelista aceptó la propuesta. Lo cierto es que finalmente se grabó el video que se verá a fines de noviembre y el cantante de cumbia destacó la buena onda que puso Yanina ante la propuesta.

"Estoy muy feliz, se lo dije a ella (Yanina), cuando una persona quiere hacerlo y hay buena onda, después puede pegar o no. Yani al toque me dijo quiero, sin escuchar la canción", comentó El Polaco en charla con LAM.

Y agregó: "Es lindo compartir con alguien que quiera trabajar con vos, pocas veces siento esa vibra piola. Se hizo en base a ella (el video). De mi parte le voy a hacer una atención".

Y finalmente se puso cuál era el especial presente: una cadena de oro. "Me regaló una cadena de oro, con la letra Y de oro. Esto es ser agradecido en la vida. No me la saco nunca más", expresó la panelista.

"Y el representante me regaló un perfume que la rompe. Llegué y había comida, catering... ahora me fueron a buscar el almuerzo", sumó feliz.

"Todo salió impecable. Es divino, súper profesional y agradable”, destacó la panelista, quien contó que grabaron el video a primera hora del día en CABA.

“Me trataron bien y acabo de venir de una experiencia donde me ningunearon como una rata", indicó Yanina destacando el buen trato que recibió en la grabación del video.