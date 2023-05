Yanina Latorre incineró a La Chipi por haberle sido infiel a Dady Brieva: "¿Te acordás cuando...?" 

Mariela Anchipi le responde a Yanina Latorre - captura LAM.jpg

Así fue la angelita no dudó en volver a responderle a La Chipi en vivo durante los últimos minutos del programa de Ángel de Brito. “Pobrecita, me da lástima… Me da fiaca contestarle a una ignorante”, arrancó tranquila Yanina a la vuelta de la nota.

Pero rápidamente explotó y mirando a cámara le dijo: "Cuando hablo de c… seca es una metáfora para gente elevada e inteligente que entiende, y no te la voy explicar porque a esta hora estoy podrida de hablar pelot…".

Embed

Yanina Latorre le recordó a La Chipi un teórico affaire con un bailarín

Pero eso no fue todo, porque luego de esa introducción Yanina Latorre le recordó a Mariela Anchipi un teórico romance fugaz con un bailarín del Bailando.

“Me tirás los cuernos por la cabeza y me das pena. ¿Por qué no hablás de tus cuernos? ”, disparó la mujer de Diego Latorre, y detalló: “Los del bailarín que te engrampabas cuando estabas en el Bailando y terminó todo mal. El que bailaba tango”.

Yanina Latorre le responde a MAriela Anchipi - me da fiaca contestarle a una ignorante - captura LAM.jpg

“¿Te acordás que te escapabas a la noche y le decías a Dady que ibas a clase de tango y te ibas con él?”, siguió tirando datos la angelita cansada de que intenten agredirla con el conflicto de pareja que vivió años atrás con Natacha Jaitt como tercera en discordia.

En tanto, en el minuto final de LAM, Yanina concluyó letal con más información sobre lo comienzos de la relación de Anchipi con Dady Brieva: “En Intrusos, Jorge Rial tenía la primicia de que ustedes ya estaban juntos y Dady le pidió por favor que no lo contara, que lo esperara porque le estaba poniendo un negocio de ropa a su ex Clelia para ponerla contenta. La dejaba con guita y con el negocio puesto para que no se quejara tanto”.