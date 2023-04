Yanina Latorre recordó cuando Moritán habló del dólar a 400 pesos y cruzó a Julia Mengolini: "Qué tenés para..."

Lo cierto es que esta semana el dólar blue superó ampliamente los 400 pesos, llegando a más de 420, y desde Twitter Yanina Latorre se refirió a este tema: “Cada vez que veo esto solo pienso en Moritán”, indicó la panelista del ciclo LAM mostrando los valores del mercado actuales del dólar blue que compartió Eduardo Feinmann.

yanina latorre dolar.jpg

En este sentido, Yanina recordó un tuit de julio de 2017 cuando Julia Mengolini recordaba en la presidencia de Mauricio Macri y con Nicolás Dujovne como ministro de economía el daño que hacía en la gente la suba del dólar.

“A medida que sube el dólar, aumenta el precio de los alimentos y también el patrimonio del Ministro de economía. Muy conveniente (para él)”, había expresado la periodista.

A lo que Yanina rememoró ese mensaje y apuntó contra Mengolini: “¿Qué tenés para decirnos hoy con el dólar a 422?”. Por su parte, Julia hasta el momento se llamó a silencio y no respondió.

yanina latorre dolar 1.jpg

El firme mensaje de Yanina Latorre a Jey Mammon: "Nadie te soltó la mano"

Luego de la entrevista que Jey Mammon le dio a Jorge Rial para hablar de la denuncia de Lucas Benvenuto, Yanina Latorre habló en LAM al respecto y se dirigió al humorista, con quien tenía una enorme amistad.

"Es una nota polémica. Primero quiero decir lo que pienso. Pasó del Jey angustiado al Jey enojado, a amenazar a otras personas del medio, diciendo que él conoce hacían lo mismo. Estaría bueno que lo cuentes, si te importa el abuso infantil", comenzó la angelita en el ciclo de América Tv.

"Nadie te soltó la mano. Estamos ante una denuncia muy grave de un niño que está denunciando un abuso a los 14 años. Nuestro deber, además de creerle, es seguir con la noticia. No se está hablando de Jey Mammon. Se esta hablando de un tipo, que sos vos, Juan, que alguna vez estuviste con un chico que tenía 14 años", siguió.

Yanina remarcó que, la diferencia de edad que tenían, no tiene ningún tipo de justificación. "Tenés el detalle de decir que querés que sane y abrazarlo. Este chico hoy está más enojado que vos porque él cuenta que, a sus 14 años, vos los abrazabas, lo besabas, lo violabas y le decías que lo querías ayudar a sanar. Esa no es la forma de sanar a un niño. Ni 14, ni 15, ni 16, ni 17. Vos tenías 32, no tenías 20. Por eso no entiendo que amenaces", agregó.

En cierre de su descargo, la angelita cuestionó la estrategia legal que llevó adelante Burlando cuando Benvenuto se presentó en la Justicia.

"Y, te quiero decir, a vos cuando te cayó al denuncia, vos no entraste a la denuncia y dejaste que siga el proceso. Pediste la prescripción porque es la manera de zafar. Ese día, que te dieron la prescripción, a tu programa lo invitaste a Fernando Burlando, tenías una galera, se abrazaron y festejaron. Era el mejor abogado del mundo. Te zafó del quilombo más grande de tu vida. Lo que pasa que, a veces, el que las hace, las paga", sentenció.