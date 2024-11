Yanina Latorre reveló detalles del explosivo cierre del programa de Susana Giménez

"Dicen que quedó brutal, que es buenísima y super divertida. Y hasta ahora no hay invitado cerrado y están decidiendo cómo va a ser", aseguró la panelista.

Luego, adelantó cómo va a ser el último programa: "Es una bomba. La invitada de la noche especial va a ser Tini. Va a haber un sketch mega, con 15 figuras de muy buen nombre".

Ahí, la angelita invitada Julia Argenta acotó sobre el último lanzamiento de Tini: "Se dice que es una canción para Rodrigo De Paul. Habla del desamor. Ella lo que expresa es 'me encantaría seguir enamorada de vos y verte a vos con los ojos que vos me ves a mí'".

"O sea, está contándole al mundo que ella lo dejó y él sigue enamorado", resumió Yanina.

Más adelante, la rubia agregó: "Santiago del Moro va a estar en un brindis, cierre de programa, en el último. A mí me pareció raro. Lo lógico sería que vaya Santiago este domingo a hablar porque arranca Gran Hermano".

Y por último sumó: "También sé que buscaron a Roberto García Moritán. Se reunieron con él, le ofrecieron guita, mejor que a Pampita. Dijo: 'no me den nada, porque no voy a hablar".

Terrible escándalo en el programa de Susana Giménez: un famoso quería golpear a Nazareno Móttola

Yanina Latorre estuvo el último domingo en el programa de Susana Giménez y fue testigo de un escándalo que se originó en el juego Mi pareja puede. Ahora, en LAM (América TV), la panelista dio todos los detalles.

"La que se armó. Salgo del streaming y el Turco García estaba corriendo por los pasillos para fajar a Nazareno (Móttola)", reveló la rubia, quien está reemplazando a Ángel de Brito en la conducción.

arece -yo no vi el juego porque estaba en el streaming- que a lo último hubo un empate. En la apuesta, la mujer del Turco dijo que apostó 11 y Nazareno declaró que apostó 10. Entonces, ahí, por un punto perdieron, no sé si eran 4 o 5 millones y el viaje", detalló Latorre.

"Es un juego, te invitó Susana", opinó y agregó: "Nadie le daba bola al Turco, corría, lo llegaba a agarrar a Nazareno... Que aparte Nzareno lo da todo. El pibe debe haber escuchado 10, no creo que se lo haya hecho a propósito".

Luego, continuó: "Él me parece que hizo demasiado escándalo. Es un juego de un rato en el programa de Susana. Ella, su mujer, lo quería calmar. Al principio ella estaba enojada y los dos peleaban por el 11, con productores que iban y venían y que tenían que esconder a Nazareno".

"Ella a lo último le dijo: 'bueno, aflojá, tampoco nos vamos a morir por el premio'. Y él le dijo: 'nos robaron", detalló Yanina.

Acto seguido, la panelista Julia Argenta contó: "Ya venía la pica entre Nazareno y el Turco, medio que se estaban midiendo, los dos calentones, él lo corregía, ya venía increscendo la cuestión y cuando escuchó lo del 11 en vez del 10 explotó todo al aire".

Yanina también sumó información de un mensaje que le mandó un productor de la diva de los teléfonos: "Se apuesta en la mesa, ellos apostaron 10, lo que pasa es que el Turco, a casi arrancar el juego, gritó '11' y eso no vale. Ella, después viva, decía 'yo también puse 11, pero ustedes no me enfocaron'".

"Al final ganó Flor Vigna. A Susana le da lo mismo que gane Vigna y a Nazareno no le cambia la vida", cerró Latorre.