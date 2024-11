Yanina Latorre reveló detalles del romance entre Wanda Nara y L-Gante: "Como si fuese de la mafia"

"La madre de Wanda que otrora odiaba a L-Gante, igual que Zaira, puso un posteo bastante duro porque la gente empezó a criticar a Wanda", siguió la panelista de LAM (América TV).

Luego, leyó el mensaje de Nora Colosimo: "'Solo el dueño de la casa seb dónde están las goteras'. Para mí, ella va a querer instalar que no le pasa dinero. Eso cuando dijo 'yo mantengo a mis hijas', yo creo que Icardi fue muy generoso con ella, con las hijas y sus tres hijos. Ella hace un tiempo dijo que los mantuvo toda la vida cuando Maxi (López) no le daba plata. Ahora hacerlo quedar como un miserable, creo que no da, porque aparte ella maneja todo".

Y siguió leyendo: "'Así que no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasás'. Esta tipa el año pasado estaba en Estambul con Icardi viviendo con los pibes y ahora lo hace mier..."

El lapidario mensaje de la mamá de Wanda Nara tras conocerse el romance con L-Gante

El lunes por la noche, Wanda Nara confirmó su noviazgo con L-Gante luego de varias idas y vueltas. Y Nora Colosimo, la mamá de la conductora de Bake Off Famosos, comenzó a recibir un montón de mensajes en redes sociales criticando la decisión de su hija.

Es importante remarcar que, tiempo atrás, se decía que Nora y Zaira Nara, la hermana de Wanda, no estaban de acuerdo con el romance de la mediática y el músico.

Sin embargo, después del duro descargo de Wanda, en el que contó que Mauro no le pasa dinero para mantener a sus hijas, que tiene a sus mascotas de “rehenes” y que recibe “amenazas”, Nora se puso de su lado y disparó contra su exyerno.

“Hoy leí una frase que decía: ‘Solo el dueño de la casa sabe dónde están las goteras’. Así que, no aceptes críticas de quien no sabe ni un tercio de lo que pasás, solo vos sabés de tus luchas y tus dolores”, señala la foto que compartió Nora.

“Con respeto, dedicado a todos los que en privado me escriben. La verdad es una sola y no la conocen. Amo incondicionalmente a mis hijas”, indicó, a favor de Wanda.