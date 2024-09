Yanina Latorre reveló más detalles de la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán: "Hubo una..."

“No sé por qué verg… llegan a Marcela Pagano, no estoy diciendo ni que no sea, ni que sea”, remarcó. “En ese momento encontró los mensajes de histeriqueo. En los mensajes no decía ‘te veo hoy a las cuatro de la tarde en el telo Nubecita verde’, solo fue histeriqueo”, sumó la rubia.

“Si de esos mensajes después garch… o no, no lo sé. Pampita cuando los encontró preguntó y la respuesta fue ‘es un histeriqueo’ y ella le dijo ‘hasta acá llegó, es la última que te banco’. De ahí resolvieron la crisis y volvieron”, contó.

Y expresó enojada: “No entiendo por qué dicen que se separaron por Marcela Pagano, lo estoy diciendo de verdad. Loco, dejen de ensuciar gente y decir cosas que no son porque estos programas como Socios del Espectáculo que (Adrián) Pallares y (Rodrigo) Lussich dijeron ‘Yanina Latorre dijo…’. Yo no dije nada. Yo dije que era una periodista política, que hay millones”.

Además, sostuvo: “Ayer dije claramente que se separaron, no hay terceras en discordia. Hay un montón de otros quilombos, que a veces es más importante un vago, un corrupto y un estafador que un bol… que se cog… a una mina”.

Más adelante, Yanina se refirió específicamente a Moritán. "Si ella se casa con Moritán, y Moritán es un desprolijo, es un estafador, debe guita, es un político espurio, hace nombramientos y qué sé yo, yo quién soy para avisarle al mundo eso y cagarle el casamiento de Pampita. Nadie. Ella iba a darse cuenta sola".

"Y cómo no soy amiga de Pampita tampoco se lo dije. Pero no soy investigador privado. Cuando ella se pone en pareja con Moritán a mí me empezó a caer de todo: juicios, empleados. Toda esa gente le debe haber avisado a ella. Por ahí, vos a veces te hacés la boluda y elegís no creer. Todos sabíamos quién era Moritán", reveló.

"El tema es que se tiene que dar cuenta Pampita, por ahí se lo avisaron. Viste que a veces te dicen 'mirá que tu marido es un corrupto', vos le preguntás y el tipo te dice que no, y vos le creés y te enojás con esa persona. Por eso en su momento no hable", cerró la comunicadora.

La palabra de Marcela Pagano tras ser señalada como tercera en discordia entre Pampita y Roberto García Moritán

Pampita y Roberto García Moritán se encuentran envueltos en rumores de crisis y separación hace unos días y apareció el nombre de Marcela Pagano como una de las causantes del conflicto, por unos supuestos chats de ella con el funcionario del Gobierno de CABA.

En medio del silencio público del matrimonio, Mariana Brey contó que dialogó con la periodista y diputada por La Libertad Avanza por esta escandalosa versión y reveló qué le dijo al respecto.

“Yo hablé con Marcela Pagano y no tiene idea de dónde salió todo esto", precisó la panelista en el ciclo Socios del espectáculo, El Trece. Y remarcó: "La noté sorprendida. Sólo los entrevistó por separado y juntos como pareja".

“Ella está embarazada de siete meses y medio, está pensando en su bebé, y no quiere pensar que esto sea una opereta política", continuó Brey.

Y dejó en claro por qué Marcela Pagano intenta no darle trascendencia a estos rumores: "Por la situación de su embarazo no quiere cargarse con esta mala enrgía. Para ella es un tema que no tiene ni pies ni cabeza".

A lo que Adrián Pallares apuntó: "Desmiente Marcela Pagano. En el entorno de Pampita dicen que hay chats entre Marcela Pagano y Roberto García Moritán".