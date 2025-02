Yanina Latorre reveló qué hizo Mauro Icardi en el cumpleaños de la hija de la China Suárez y lo liquidó

Storie Benjamín Vicuña - cumple Magnolia.jpg

Ante esta situación, fue Yanina Latorre quien expresó su enojo. Aún de vacaciones en Miami, desde sus Instagram Stories contó detalles del cumpleaños en cuestión. Y si bien la China compartió algunas imágenes de la fiesta donde no aparece el delantero del Galatasaray, parece ser que Mauro Icardi tuvo un rol más que importante.

“Mauro llegó hoy y está haciendo un asado en su casa para la hija de la novia nueva y amigos. Si soy Wanda enloquezco”, deslizó picante la angelita desde sus ya famosas Instagram Stories.

Al tiempo que, sobre la actitud que mantuvo las últimas semanas con sus hijas, Yanina reflexionó filosa: “O sea, Mauriño, no le festejó a la hija, no le mandó ni un regalo. A Valentino, que cumplió después, nada de nada. Amooor. No mezcles. No podés hacer esto. Y si lo hacés al menos no lo muestres”.

Por último concluyó analizando sobre el enfrentamiento entre Eugenia Suárez y la ex de Icardi: “Y sumale, que la Nipona, que es madre, en lugar de ayudar, sube todo para joder a Wanda y sus hijas (que deben sufrir de ver todo esto)”.

Menú especial y un mágico regalo: las fotos de la increíble fiesta que la China Suárez le organizó a Magnolia

Recién llegada de su viaje por Turquía junto a Mauro Icardi, la China Suárez fue directo del aeropuerto a reencontrarse con sus hijos y por sobre todas las cosas, festejar el cumpleaños de Magnolia.

Para esta fecha especial, la actriz mostró todo a través de sus historias de Instagram comenzando por un enorme pedido que realizó por una página de Estados Unidos con muchos juguetes para la pequeña y entretenimientos para los invitados.

Además, compartió un video con la reacción de la niña ante el mágico regalo que consiguió su mamá, que se trataba de peluche que viene dentro de un huevo para los chicos presencien su nacimiento al ritmo de la canción de feliz cumpleaños.

Por otro lado, un detalle que sorprendió a sus seguidores, fue el menú que la China eligió para la ocasión, ya que mostró unas bandejas con distintos postres originarios de Turquía.

De todas formas, no faltaron los clásicos argentinos ya que en la mesa hubo una torta de frutillas, chipá, y la torta central fue de chocolate también con frutas y decoraciones de Hello Kitty.