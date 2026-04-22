Escalofriante: otra vez un vehículo casi embiste el estudio de Olga y todo quedó grabado

El vehículo se subió a la vereda y por suerte no llegó a impactar contra el edificio. "Otra vez, se la recontra dieron", reaccionó el conductor al observar lo que sucedía en el exterior a través del vidrio.

"¿Están todos bien?", se preguntaron al instante. "Es la segunda vez que nos pasa esto", se dijo en pleno aire. Y fiel al estilo del programa se agregó con humor tras pasar esos instantes de tensión: "Era fanático de Luis vino a verlo de cerca".

Ese episodio generó unos momentos de confusión, y ya con la presencia de efectivos policiales en la puerta y mientras se retiraba el vehículo, luego el invitado continuó con su relato en los distintos clubes donde jugó al basquet.

Luis Scola se retiró del básquetbol profesional en septiembre de 2021, a los 41 años, tras una brillante carrera de 26 años y disputó su último partido con la Selección Argentina en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

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El video de la accidentada nota a Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes

Fabiana Cantilo fue invitada al programa de Migue Granados en Soñé que volaba por Olga para interpretar un tema en vivo pero una serie de fallas de sonido desató su enojo.

Según se pudo ver, el micrófono estaba demasiado bajo, lo que impedía que su voz se escuchara con claridad tanto en el estudio como en la transmisión.

El episodio más comentado se dio en pleno intento de interpretación, cuando Fabiana Cantilo, visiblemente molesta por los desperfectos técnicos, lanzó una frase que sorprendió a todos.

“¿Qué pelotudo, te olvidaste?”, tiró la artista enojadísima en referencia a los constantes problemas técnicos en pleno vivo. El comentario generó incomodidad en el estudio y rompió con el tono habitual del ciclo.

La cantante también marcó que no contaba con un buen retorno de sonido, lo que hacía aún más difícil sostener la interpretación y pese a que siguió adelante con su música, su malestar quedó en total evidencia y el video se viralizó al instante en las redes sociales despertando todo tipo de comentarios.