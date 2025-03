Yanina Latorre y Marcela Feudale volvieron a enfrentarse y se dijeron de todo: "Decime algo coherente"

"Hoy lo dije: sos honesta y sos una laburante. Yo a vos no te dije ensobrada. Me equivoqué en el término, te lo dije en el momento, en vez de decir 'todos', 'algunos', 'la mayoría', 'el 90 por ciento', pero no te traté de ensobrada", sostuvo Yanina y mencionó que la historiadora la tildó de "Psycho Killer".

"¿Sabés por qué lo puse? No es literal, es por la letra. Dice: "Comenzás una conversación y no la podés terminar. Decís mucho, pero no decís nada. Cuando no digo nada prefiero callarme la boca. Decime algo coherente", leyó Feudale.

"Yo hablo con todo el mundo y la termino. Yo digo mucho y digo mucho. Bueno, te estás metiendo con mi laburo. Vos el otro día hablaste de 42 años de treyectoria. Yo te aclaro que tengo bastante contenido, casi todo lo que digo queda, no soy psicópata y termino las conversaciones. Te sentiste tocada el otro día por algo realmente que es al pedo", le respondió enojada Yanina.

"No tengo ganas de hablar del tema. Una sola cosa: no soy una mujer que se victimice, porque nunca me victimicé, cuando lloro, lloro de bronca. Y me extraña que vos que sos una mujer muy inteligente y que la pasaste muy mal...", expresó Feudale. "¿Y qué tiene que ver? Por qué todos van a ese tema?", le preguntó Yanina irritada.

"Y que lloraste por indignación no entiendas cuando uno llora por indignación, por bronca", terminó la angelita. "No tiene nada que ver una cosa con la otra. El golpe bajo en la tele es tratarme de cornuda por mi tema", le contestó Yanina.

"Soy de las pocas panelistas que jamás toqué el tema", le dijo Marcela. "Y lo estás haciendo ahora", le remarcó Latorre. "No, te estoy diciendo que vos lloraste por indignación", siguió Feudale. "Yo lloré por el sufrimiento de mis hijos, de mi familia, por la exposición", afirmó Yanina.

Embed

Yanina Latorre le respondió a Marcela Feudale y la expuso con una fuerte revelación: "Juro que..."

Yanina Latorre comenzó su programa Sálvense quien pueda (América) y aprovechó unos minutos del programa para hablar de Marcela Feudale, con quien tuvo un fuerte cruce en LAM que además siguió en las redes sociales.

“Ella cree fervientemente en lo que defiende y la respeto. Yo sí creo que es una mina honesta, dije que C5N estaban todos ensobrados y no lo dije por Feudale, aparte hace cinco minutos que entró”, comenzó diciendo la conductora.

Luego, planteó: “¿Por qué se siente tan tocada Marcela? ¿Por qué se siente tan agredida? Aparte ella naturaliza. ¿Por qué ella a todo lo lleva a un lugar de pelea?”

“No se porque llora tanto y le da tanta sensibilidad. Ella ya sabe que no estoy hablando de ella. En el corte se puso a llorar, la grabaron y le gritó a una productora”, reveló dejando expuesta la polémica actitud de su compañera.

De todas formas, resaltó: “Juro que no le dije por ella. Tiene un tema con la política y todo lo que va con los peronistas, que yo soy muy combativa con eso. Ella levantó mucho el perfil últimamente”.

Por último, se refirió al escandaloso tweet de Feudale donde la llamó "Psycho Killer" y tomándoselo con humor expresó: “Pyscho Killer, no es un asesino serial? ¿A cuantos mato? ¡Voy a entrar llorando a LAM con esto!"