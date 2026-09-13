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Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: "Demasiado riesgo"

La cantante Tini Stoessel compartió un comunicado sobre los motivos que impidieron su presentación del sábado en El Salvador y cuándo se hará la función.

13 sept 2026, 10:00
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Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: Demasiado riesgo

Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: "Demasiado riesgo"

Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: Demasiado riesgo

Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: "Demasiado riesgo"

Tini Stoessel tuvo que reprogramar su show en el estadio Las Delicias de El Salvador del sábado por la noche debido a una importante tormenta eléctrica en la zona que complicaba el normal desarrollo de la función desde la parte técnica y para cuidar además la integridad de todos los presentes.

Desde su cuenta en Instagram, la artista compartió un comunicado con la noticia y explicó la situación a sus fanáticos.

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"Mi gente de El Salvador, hasta el último minuto intentamos hacer todo lo posible para que el show de hoy pudiera suceder, pero después de la tormenta eléctrica y las fuertes ráfagas de viento, las condiciones técnicas no estaban dadas para poder hacerlo de manera segura", expresó Tini Stoessel en un posteo.

"Muchas cosas del show directamente dejaron de funcionar y así no se podía Ilevar adelante. Más allá de lo técnico, estaba la seguridad de ustedes, de los bailarines, de los músicos y de cada persona que forma parte de este show, hacerlo así significaba correr demasiado riesgo", señaló la cantante.

Y se lamentó por la suspensión del recital: "Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcanace hasta último momento".

Sobre el final, Tini Stoessel confirmó la fecha de reprogramación del show para este mismo domingo, llevando tranquilidad a sus seguidores tras el inconveniente climático.

"Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo para mañana a la tarde. Me pone muy feliz vernos y poder vivir futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, Ixs amo mucho, nos vemos mañana!!!", cerró la artista.

La contundente actitud de la mamá de Tini Stoessel al enfrentar las preguntas sobre su hija

Mariana Muzlera reapareció públicamente ante las cámaras de Intrusos (América Tv) en medio de la gran interna familiar que rodea a la cantante Tini Stoesssel.

En el programa Intrusos (América Tv) fueron en busca de la mamá de la cantante en el momento de mayor revuelo mediático que enfrenta la familia y sorprendió con su actitud.

Recién llegada a la Argentina, la mamá de la artista evitó responder a las consultas del cronista Alejandro Guatti en el aeropuerto y optó por seguir su camino en el más absoluto silencio sin entrar en los detalles de la interna familiar.

Así Mariana Muzlera se retiró rápidamente del lugar y evitó hablar del conflicto con Tini Stoessel optando por preservar la intimidad de la familia.

     

 

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