Tini Stoessel canceló su show en El Salvador y explicó los motivos: "Demasiado riesgo"

Y se lamentó por la suspensión del recital: "Me hubiese encantado que las cosas fueran diferentes, se intentó hacer todo lo que estaba a nuestro alcanace hasta último momento".

Sobre el final, Tini Stoessel confirmó la fecha de reprogramación del show para este mismo domingo, llevando tranquilidad a sus seguidores tras el inconveniente climático.

"Por suerte y gracias a Dios pudimos reprogramarlo para mañana a la tarde. Me pone muy feliz vernos y poder vivir futttura como se merece. Gracias por entender y por el amor, Ixs amo mucho, nos vemos mañana!!!", cerró la artista.

La contundente actitud de la mamá de Tini Stoessel al enfrentar las preguntas sobre su hija

Mariana Muzlera reapareció públicamente ante las cámaras de Intrusos (América Tv) en medio de la gran interna familiar que rodea a la cantante Tini Stoesssel.

En el programa Intrusos (América Tv) fueron en busca de la mamá de la cantante en el momento de mayor revuelo mediático que enfrenta la familia y sorprendió con su actitud.

Recién llegada a la Argentina, la mamá de la artista evitó responder a las consultas del cronista Alejandro Guatti en el aeropuerto y optó por seguir su camino en el más absoluto silencio sin entrar en los detalles de la interna familiar.

Así Mariana Muzlera se retiró rápidamente del lugar y evitó hablar del conflicto con Tini Stoessel optando por preservar la intimidad de la familia.