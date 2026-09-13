Las fotos de Wanda Nara en las playas de Río de Janeiro y el particular detalle que llamó la atención

Sin embargo, la foto que más llamó la atención entre sus seguidores en Instagram fue una imagen en particular cuando se mostró tomando café con leche.

En la taza se observa la aparente figura de un león formada por la espuma del café y leche, lo que varios usuarios tomaron como un guiño directo a su expareja, Mauro Icardi, con quién está enfrentado hace tiempo en la Justicia.

Se sabe que ese animal el futbolista lo tiene tatuada en su espalda y suele compartir posteos con la figura de un león, por lo que muchos tomaron ese posteo como una señal directa hacia el padre de sus hijas.

El contundente pedido de Mauro Icardi por Wanda Nara que llegó a la Justicia

Se conoció la sorpresiva decisión que tomó Mauro Icardi sobre Wanda Nara que abre un nuevo punto de conflicto entre las partes después del cruce de las abogadas de ambas partes, Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, en la mesa de La noche de Mirtha

En el programa Desayuno Americano se conoció una noticia sobre la decisión del futbolista para con su expareja. "¿Se viene el golpe letal de Mauro Icardi contra Wanda? ¿Cuál es el principal poder de Wanda? El poder mediático", introdujo el periodista Luis Bremer en el ciclo de América Tv.

Y explicó al respecto: "Desde las abogadas de Mauro Icardi van a solicitar la prohibición de dar notas o hacer alusiones mediáticas en cualquier formato o soporte respecto de la causa que dirimen Wanda y Mauro con sus hijas".

"Están pidiendo que se suspenda todo tipo de nota periodística y referencia o alusión mediática en cualquier soporte sobre la situación legal", remarcó el panelista del programa que conduce Pamela David sobre el pedido formal para evitar que Wanda Nara realice manifestaciones sobre el conflicto que los enfrenta.

"Vendría a ser un bozal legal de su propia intimidad", señaló Bremer al respecto de la intención legal que tendría Icardi.