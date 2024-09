Yuyito González reveló a partir de cuándo convivirá con Javier Milei en la Quinta de Olivos

Embed

“¿Si va a venir hoy? No. Él está en otro tema, está trabajando ahora y yo voy para allá cuando termine y me quedo con él”, fue la respuesta de Yuyito ante la consulta de si el presidente la acompañaría en la celebración.

Al tiempo que cuando Latorre fue al hueso y le preguntó si ya tenían un fecha para comenzar a convivir con su pareja, Amalia fue clara y rotunda. “Lo tenemos medio pensado, por ahora, para enero. Después del viaje de trabajo al que lo voy a acompañar, ese sería nuestro plan”, confirmó entonces Yuyito.

En tanto, cuando Pepe Ochoa quiso saber si no tenía miedo de que la convivencia "arruine la relación", la novia del primer mandatario argentino una vez respondió cortito y al pie. “No, para nada. ¿Por qué? Para nada. No creo en gualichos. Soy cristiana y estoy protegida por el Señor, por Jesús. Nada me puede atacar”.

Yuyito González opinó de la visita de Susana Giménez a Javier Milei: "Ella parece que..."

En las últimas horas la conductora Susana Giménez vistió al presidente Javier Milei en la Casa Rosada para grabar una entrevista que será emitida el próximo domingo su programa por Telefe.

“¿Les cuento algo? ayer se grabó la nota de la Su con Javier, con el Presidente de la Nación. Yo sé todo, porque me Javi me la contó toda. No voy a decir nada pero la tienen que ver el domingo fue muy interesante”, opinó en Empezar el Día (Ciudad Magazine).

Luego, analizaron las fotos que se conocieron del encuentro, y reparó en la postal de ambos en el balcón presidencial. ”Mi vida, la invitó a que conociera, ella parece que estaba medio tímida de estar ahí porque el balcón es algo muy imponente, no sé, digo, yo no lo conozco", admitió.

Sin embargo, aseguró que pronto visitará la Casa Rosada y confirmó: "En el cumpleaños de él les cuento que voy a ir porque no es cualquier día que uno va a un lugar simbólico. Ayer ya le dije y ya lo arreglamos".

Por último, destacó la imagen de Susana con Karina Milei y su perro y tuvo cálidas palabras para ambas. "Mirá qué lindo, ellas dos hermosas y Thor una belleza. El perro divino que tienen, es un hijo más de la familia", reaccionó.