La incómoda reacción de Zaira Nara en vivo tras la picante pregunta de Yanina Latorre por Robert Strom

Yanina Latorre siempre logra generar revuelo con sus intervenciones. Esta vez, fue Zaira Nara la que quedó expuesta en el streaming de DGO cuando la exangelita lanzó una pregunta directa sobre su vínculo con el empresario francés Robert Strom.
A través del chat del programa, Yanina intervino con un comentario filoso. La reacción de Zaira no tardó en llegar: entre risas, pidió que se silenciara a la usuaria y, con tono pícaro, sugirió: “¿La dejamos que haga una pregunta?”.
La consulta de Yanina fue clara y sin vueltas: “¿Seguís con Robert? Es muy caño”. Lola Latorre, quien estaba participando del ciclo, fue la encargada de leerla en voz alta, y Zaira respondió con humor: “¿Es muy caño? Agregó eso como para suavizarla”.
Aun así, la modelo prefirió ser cauta. “No puedo responder. Yani, después mandame un inbox”, dijo, intentando esquivar la incomodidad. Sin embargo, dejó entrever un detalle sobre cómo atraviesa esta etapa sentimental: “Yo voy de a poco. Soy muy lenta para los comienzos de los vínculos y acá es como un cachetazo”.
La conversación no terminó ahí. Lola insistió con una repregunta y consiguió una confirmación breve pero reveladora. “Pero vos estás muy tranqui, ¿conociendo?”, le planteó la influencer. Zaira, finalmente, asintió: “Sí, estoy muy tranqui y conociendo”.
Al parecer, Facundo Pieres eligió no quedarse encerrado en la melancolía tras el blanqueo del romance entre Zaira Nara y Robert Strom. En lugar de mostrarse golpeado por la noticia, el polista fue sorprendido muy cariñoso y a los besos con una reconocida modelo, quien atraviesa una reciente separación marcada por un fuerte escándalo mediático.
Yanina Latorre fue la encargada de revelar la identidad en sus historias de Instagram: Chechu Bonelli. Lo curioso es que esta versión aparece justo cuando ambos observan cómo sus exparejas avanzan en nuevas etapas sentimentales: Cvitanich junto a Ivana Figueiras, y Nara con el multimillonario amigo de Martín Pepa, pareja de Pampita, que habría tenido un rol clave como celestino en este vínculo.
"Tengo un romance en Punta. Dos famosos separados de otros famosos. Playa y chape", anunció la conductora de SQP (América TV). "Lo del romance está mezclado con otro incipiente romance, también esteño", agregó, vinculando la situación con la relación entre Zaira y Strom. “Pieres ya tiene quién lo consuele”, escribió la conductora en sus redes sociales luego de introducir con la historia entre él y Pepa.
En tono enigmático añadió: “La nueva que está rondando también es separada y el jugó varias veces al padel con el ex de ella”. Finalmente, confirmó que se trata de Chechu. Los dos se encuentran en Punta del Este y fueron vistos disfrutando juntos en la playa. "Pieres y Chechu en la playa. Me cuentan que los vieron dándose un beso", anunció.