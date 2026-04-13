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Sin vuelta atrás: Zaira Nara explicó por qué no quiere volver con Facundo Pieres

Zaira Nara, a un año de su separación, dejó en claro que no hay reconciliación posible con Facundo Pieres.

13 abr 2026, 11:05
facundo pieres y zaira nara
facundo pieres y zaira nara

A un año de haber puesto punto final a su relación con Facundo Pieres, Zaira Nara volvió a hablar de su vida sentimental y dejó en claro que no hay espacio para reconciliaciones. La modelo fue contundente al referirse a los rumores que la vinculaban nuevamente con el polista, quien recientemente la volvió a seguir en Instagram tras su ruptura con Chechu Bonelli.

En paralelo, también despejó las versiones que la relacionaban con Robert Strom, el empresario francés con quien compartió un romance fugaz durante el verano en Punta del Este. Según sus propias palabras, ese capítulo quedó cerrado y no hubo reencuentros posteriores.

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En diálogo con Infama (América TV), Zaira explicó con firmeza por qué no contempla volver con Pieres: "Ustedes siempre quieren que yo vuelva con mis exparejas, siempre van para atrás. Se hablaron de muchas cosas, pero no".

Respecto a Strom, fue igual de clara: "Y no hubo ningún nuevo encuentro con Robert Strom en Europa. La última vez que lo vi fue en el verano, cuando vino a Uruguay. Yo no dejé de seguir a nadie. Capaz se están confundiendo porque Facu me volvió a seguir".

La conversación se tornó más íntima cuando un cronista le comentó: "Dicen que Pieres está eternamente enamorado de vos". A lo que ella respondió con serenidad: "Qué sé yo. Espero que no, yo quiero que él sea feliz. Yo hoy quiero estar sola. Hace un año que me separé para estar sola".

La pregunta inevitable llegó: "¿Hay chances de que vuelvas con él?". Y su respuesta no dejó lugar a dudas: "Hoy no. Yo lo aprecio mucho, pero estoy muy bien sola. Hay un montón de motivos por los cuales me separé hace un año y son los mismos motivos que hoy hacen que no esté con él, ni con ninguno de mis ex".

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Cuál fue la categórica y polémica acción de Facundo Pieres con Zaira Nara a un año de separarse

Zaira Nara y Facundo Pieres pusieron fin a su historia de amor definitivamente en abril de 2025, luego de casi dos años juntos. Durante la temporada de verano, la modelo fue vista muy cerca del empresario francés Robert Strom en Punta del Este, donde incluso compartieron la celebración de Año Nuevo.

En el ciclo Infama (América TV) se revelaron detalles de la actitud de Facundo Pieres, ex de Zaira, respecto a Strom, con quien mantenía una amistad y solía disputar partidos de polo.

“Zaira y Robert estuvieron en Punta del Este juntos y pasaron Año Nuevo. A los días se dejaron de ver y de seguir en redes. Entonces uno dice: acá pasó algo. Ella supuestamente no lo quería ver más, él parece que estaba con una actriz francesa", relató Santiago Sposato. El periodista agregó que, tras un viaje de Zaira a Europa, ella y Strom retomaron el contacto virtual, mientras que Pieres tomó una decisión opuesta en redes sociales frente al magnate.

"Hace poco Zaira viajó a Europa, precisamente a París, donde vive él. Después de ese viaje se volvieron a seguir en redes. Ella medio que fue por trabajo. Se volvieron a seguir en redes y el amigo de él que lo dejó seguir es Facundo Pieres, una persona que vive enemorada de Zaira Nara", explicó el panelista.

El programa también resumió la acción digital del polista en medio de las versiones de un nuevo acercamiento entre Zaira y Strom: "Pieres dejó de seguir a Strom que era su amigo y jugaban juntos al polo. Strom sigue a Pieres y Pieres lo dejó de seguir a él. Los conocen a todos porque la hermana de Robert está casada con el hijo de una de las Trillizas de Oro".

Finalmente, la conductora Marcela Tauro aportó un dato picante sobre el presente sentimental de Pieres, quien vuelve a ser vinculado con la hermana de Wanda: "Dicen que se separó de Chechu (Bonelli) porque habría recibido un mensaje de Zaira".

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