Zoe Bogach de Gran Hermano lanzó un comentario repudiable y la destrozaron en las redes

A partir de ese tuit, una admiradora le contestó. "Úsalo acá. No te vamos a hatear. Somos tu fiel comunidad",le dijo una de sus fans.

A lo que Zoe respondió con una frase polémica. "Harta de los marrones haters", exclamó.

Finalmente, cuando estaba en un vivo, a la ex GH le dijeron que fue racista con esas palabras y ella contestó con una frase polémica. "Ya lo sé. Me chupa un huevo. ¡Ay, chicos! Dale. ¿Quién no es racista en esta vida? Todo el mundo. Me chupa un hue..", remató.

El ex Gran Hermano que se volvió a presentar al casting

E l Negro Onty, ex integrante de Gran Hermano 2024, grabó un video y se postuló para el nuevo casting del reality de Telefe. El cordobés estuvo muy poco tiempo en la casa y busca una segunda oportunidad.

"Tengo 31 años y este es mi primer casting para entrar a Gran Hermano. Este es el primero, no tengo recuerdos de haber entrado al anterior.... y si pasó, pasó muy rápido", expresó en su presentación.

"Estoy soltero y no tengo hijos. No tengo hijos. Te juro que no tengo hijos", remarcó, haciendo referencia al escándalo que lo dejó afuera del juego (un reclamo por paternidad que luego se comprobó que era algo infundado).

"Vivo con El Paisa. Lo estoy terminando de criar. Soy soltero. Fanático de La Mona. Me encantaría entrar a la casa. Quiero saber qué se siente estar ahí", agregó.

Cada vez falta menos para el regreso de Gran Hermano. Habrá que esperar para ver si la producción le da otra oportunidad a Hernán para que tenga su revancha.