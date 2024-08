Alfa se hartó, le pegó a un ex Gran Hermano y no se dio cuenta que estaba al aire

Embed

En su cuenta de Instagram, Onty contó qué fue lo que sucedió: "Cuando termina el programa de Los Bro arranca Se Picó. En el pase, viene Alfa y me dice: 'Sos un negro de m...', y me mete una cachetada".

"Se me caen los lentes al piso, me agacho para levantarlos y me empuja. Me empuja y me dice: 'Sos un negro de m..., cordobés choto, un sore...'", siguió.

Finalmente, Onty reveló que tuvieron que intervenir para controlar la situación. "Ma agarraron del brazo las autoridades del canal y me sacaron. Escúchame amigo, si vos decís que soy un negro de m..., ¿qué andas haciendo este tipo de bardos en el laburo? Esto no se hace en el laburo", remató.

Alfa embistió contra La Tora por su nominación como revelación en los Martín Fierro 2024

Esta semana se conocieron los nominados a los premios Martín Fierro 2024 a lo mejor de la TV abierta. En la lista sorprendió la nominación de La Tora, que compite en la categoría revelación.

Para muchos ese lugar tenía que ocuparlo Furia, que acaparó la atención de los medios durante su estadía en la casa de Gran Hermano. Sin embargo, hay quienes dicen que la bajaron luego de su abrupta desvinculación con Telefe.

Lo cierto es que La Tora fue elegida por los miembros de APTRA y eso generó muchísima controversia.

Alfa no se quedó afuera de los cuestionamientos a su ex compañera. Al aire en Se picó, el hombre de Tigre consideró que debería haberlo nominado a él en ese categoría.

"¿Cómo puede ser que no me pusieron como revelación? ¡La pusieron de revelación a La Tora! Yo estuvo en Gran Hermano y en Polémica en el bar... más revelación no hay", expuso, indignado, el ex GH. "Es los que ellos (por los miembros de APTRA) consideran, se ve que no estuvimos tan bien como ella... Se ve que no la rompimos", remató Romina Uhrig, que estaba esuchando atenta lo que decía su amigo.