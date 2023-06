Qué le pasó a Silvina Luna

Embed

La noticia fue compartida por el reconocido conductor Ángel de Brito, quien expresó su apoyo y le envió buenos deseos para su pronta recuperación. De Brito recordó que Silvina había visitado el programa hace un mes para hablar sobre su estado de salud y los desafíos que enfrentaba, y ahora, lamentablemente, ha tenido que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos.

La salud de Luna ha sido motivo de preocupación en los últimos años. La modelo se encontraba realizando tratamientos de diálisis mientras esperaba un trasplante de riñón que le permitiera mejorar su calidad de vida. Todo comenzó en 2011, cuando Silvina sufrió complicaciones a raíz de una cirugía estética realizada por el médico Aníbal Lotocki.

A principios de junio, la propia Luna compartió un video en el que detallaba los procedimientos médicos a los que sería sometida. A través de sus historias en Instagram, explicó que se le realizaría una sedación y se le colocaría un catéter semipermeable en el brazo para recibir medicación intravenosa.

En el mismo video, mostró las marcas y moretones en su brazo producto de los tratamientos anteriores. A pesar de las dificultades, Silvina mantenía una actitud positiva y esperanzadora hacia su recuperación, expresando su deseo de superar esta difícil etapa paso a paso.

Durante su participación en el programa LAM, Silvina Luna hizo hincapié en cómo la mala praxis médica de Lotocki había afectado su vida. Además, destacó su voluntad de seguir adelante y disfrutar de cada momento. "Fueron doce años que me perdí de viajes, cumpleaños, trabajos. Todo eso me afectó y me afecta. El tema monetario, por la cantidad de medicación que tengo que tomar, no estoy trabajando tampoco... Me encanta vivir. Quiero vivir", afirmó la modelo en ese entonces.

La noticia de su ingreso a terapia intensiva ha conmocionado a sus seguidores y al medio del espectáculo en general. Los mensajes de apoyo y solidaridad hacia Silvina Luna se han multiplicado en las redes sociales, donde sus fanáticos expresan su cariño y desean su pronta mejoría. Mientras tanto, sus familiares y seres queridos permanecen a su lado, esperando que supere este difícil momento y recupere su salud.