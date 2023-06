Silvina Luna está internada en terapia intensiva: los detalles de su delicado estado de salud

Y agregó: "No queremos hacer mucho show con este tema, solo comentarlo porque la estuvimos llamando justo en estos días. Ella vino hace un mes al programa a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento, la diálisis y todo lo que contó. Y finalmente, hoy pasó a terapia intensiva”.

Silvina estaba internada desde principios de junio en el Hospital Italiano para combatir una bacteria que contrajo y después poder iniciar el camino al trasplante de riñón, tras los daños que produjeron en su cuerpo la intervención estética que hace más de una década le realizó el médico Aníbal Lotocki.

Silvina Luna contó por qué está internada desde el jueves: "Empecé otro..."

Silvina Luna compartió en sus redes sociales un video haciéndose diálisis en el Hospital Italiano y les contó a sus seguidores por qué está internada desde el jueves.

"Estoy en la sala de diálisis del Hospital Italiano, desde el jueves que estoy internada, supongo que mañana ya me voy a casa. Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien", explicó la modelo.

"Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", expresó Silvina.

"Antes de que me diagnosticaran me hicieron una biopsia de riñón, y me dijeron que mis riñones estaban calcificados, los dos, y tenía que entrar en diálisis", había relatado la modelo cuando estuvo en LAM (América TV). Silvina sufrió mala praxis de Aníbal Lotocki y hoy lucha por recuperar su salud.