Las frases inolvidables de 2021: qué dijeron políticos, deportistas y famosos

Las frases más destacadas de 2021

"Siento que Dios estuvo guardando este momento para mí, contra Brasil en la final y acá". El 2021 de Messi tuvo su punto cúlmine gracias a la obtención de la Copa América y abre una luz de esperanza para el 2022. "Hay que aprovechar este envión, esta nueva camada. Les dije que iban a ser el futuro de la Selección y no me equivoqué.

“Suiza es más tranquilo, pero más aburrido". Sabina Frederic y su entrada triunfal al selecto grupo de los ministros de Seguridad que dejan frases célebres sobre la inseguridad.

"De las 19 reuniones, la mayoría fueron a iniciativa mía". Cristina Kirchner publicó una carta después de la derrota en las PASO que agudizó la interna en el gobierno. Hubo acusaciones al vocero presidencial Juan Pablo Biondi (que terminó renunciando) y una mensaje en relación a la derrota en las primarias. "Fui, soy y seré peronista. Por eso pensaba que no podíamos ganar. Y se lo decía no sólo al Presidente. Muchos compañeros y muchas compañeras escucharon mis temores", dijo.

"En el peronismo siempre se garchó". La por entonces candidata a diputada, Victoria Tolosa Paz, levantaba las banderas del peronismo festivo con una original confesión ante dos jóvenes periodistas. Sergio Berni se quejó de la frase y pidió más justicia social y menos garche.

"No puede tener una actitud tan golosa". Máximo Kirchner adjetivó de manera curiosa al FMI y su negociación con la deuda de Argentina.

"Escuchando sus palabras del domingo por la noche, donde planteó la necesidad de interpretar el veredicto que ha expresado el pueblo argentino, he considerado que la mejor manera de colaborar con esa tarea es poniendo mi renuncia a su disposición. Saludo a Usted muy atentamente". El ministro del Interior, Wado de Pedro, renunció después del resultado de las PASO. Fue una semana caliente, con funcionarios que se sumaron al gesto de Wado. ¿El resultado? Cambios en el gabinete, aunque Wado sigue firme.

"El tipo está atrincherado en la Casa Rosada, y él es un okupa, porque no tiene votos, no tiene legitimidad, no lo quiere nada. La derecha tiene a Macri, mirá si va a votar a este mequetrefe que no sirve para nada". Fernanda Vallejos y un audio de whatsapp que fue "un momento de catarsis" que no debía ser difundido. El "tipo" al que hacereferencia es Alberto Fernández.

"Hace unos días estaba leyendo una intervención en un medio extranjero a un pibe, Elegant creo que se llama, un rapero". Cristina Kirchner habló (y rebautizó) a L-Gante.

"Es el momento más difícil de mi carrera". Messi, entre lágrimas, anuncia lo que parecía imposible: su salida del Barcelona.

"Llamé a mi viejo amigo Ginés González García. Horacio Verbitsky contó en febrero que se había vacunado y con una frase destapó la olla de los vacunados vip. El caso terminó con la renuncia de Ginés al ministerio de Salud.

"Lo primero es mi salud". El Kun Agüero anunció su retiro del fútbol luego de la arritmia que lo había sorprendido en la cancha durante un partido del Barcelona.

“Estamos en un país en donde para ganar plata hay que evadir impuestos”. Mauricio Macri criticó la situación impositiva del paíscon una llamativa frase.

"El domingo la democracia se salvó de un Golpe de Estado". Otra lectura sorpresiva de la derrota oficialista en las elecciones de noviembre. La dijo el ex ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni.

"Otra familia que te cargaste por zorra". El instagram de Wanda Nara apareció con esa frase y aunque no tenía una destinataria explícita, a las pocas horas comenzaron los rumores de que apuntaba a la China Suárez. ¿En qué quedó todo? Cientos de miles de clicks después, no sé si hay una respuesta para esa pregunta.

"Hoy comienza la segunda parte del gobierno”. Después de las elecciones de noviembre, Alberto Fernández marcó un antes y un después para el gobierno con esta original frase. Algunos malvados dijeron que copió a Macri y a su famosa recuperación del "segundo semestre".

"Hace rato que River juega mal", dijo Riquelme en marzo. Gallardo no se quedó atrás y le respondió. Los dos principales líderes de Boca y de River tienen un largo historial de chicanas y frases picantes.

"Los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, salimos de los barcos". Alberto Fernández quiso citar a Octavio Paz y se metió en un lío diplomático importante.

"Mirá que te como, hermano". El "Dibu" Martínez consagró un 2021 soñado gracias a la Copa América y a sus comentarios en la definición por penales frente a Colombia.

"Elijo seguir estando". Marcelo Gallardo eligió una conjugación extraña de tres verbos para anunciar lo que todos los hinchas de River querían escuchar.

"Estuve preso tres años por kirchnerista y jamás levantó el teléfono". Los celos de Luis D´Elía luego del video que mostró a Cristina Kirchner con periodistas, artistas y militantes.

"La lapicera no la tiene Cristina… siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación". De las cartas de Cristina (que habla en tercera persona) se podrían destacar muchas frases. Esta es la última que publicó y hay dardos para el FMI ¿Y para Alberto también?

"Mi querida Fabiola convocó a una reunión que no debió haberse hecho". El presidente Alberto Fernández responsabilizó a su "querida" primera dama. Las fotos del cumpleaños de Fabiola Yáñez fueron en 2020 pero el escándalo se difundió en 2021.

“Las fotos nos molestaron, claro que sí, pero en los barrios la gente dice que las fotos con un poco más de platita en el bolsillo serían otra cosa, no hubieran molestado tanto”. Daniel Gollán fue el primero en hablar de "platita", una palabra que terminó usando toda la oposición para criticar al gobierno por la emisión de dinero sin respaldo.

"La señora (por Fabiola Yáñez) hizo una comida que puede ser criticable. ¿Qué va a hacer el marido? ¿Como en la edad media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos? Puede haber cometido un error y ahí se agotó. Se equivocó, qué se le va a hacer”. Aníbal Fernández ¿ayudó? a Alberto Fernández luego de la difusión de las fotos en Olivos.