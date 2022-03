Claudia Villafañe sobre su vida con Diego Maradona: "Si yo cuento la verdad..."

claudia villafañe 1.jpg Claudia Villafañe aseguró en LAM (América TV) que si contase la verdadera historia de Diego Maradona, muchas personas saldrían lastimadas.

Al tiempo que cuando una de las angelitas le consultó su opinión de Sueño Bendito diciéndole que finalmente su nombre no queda mal parado, Claudia Villafañe disparó “Yo no vi la serie ni leí los guiones. No es una cuestión de quedar mal parado, sino de contar la historia. Si yo no la conté y Diego no la contó, ¿quién lo hizo? Yo sé que si la cuento voy a lastimar a mucha gente y en este momento de mi vida no tengo ganas. Quiero disfrutar de mis nietos, de mis hijas, estar con amigos… no tengo ganas de amargarme o de que otra gente sufra”.

En tanto, la mamá de Dalma y Gianinna agregó “Mi enojo es que no es real y por eso es la causa contra Amazon. Si contaron cosas de cuando nos conocimos, las vivimos nosotros solos. No había representantes, nada. Él me dijo que firmó sin leer (aquellos famosos diez puntos) y me pidió perdón. Me había dicho que iba a hablar con Morla para que lo saquen y me pidió que me quede tranquila. No hizo a tiempo a cambiarlo”.

¿Claudia Villafañe hará su propia serie sobre la vida de Diego Maradona?

Al mismo tiempo, sobre su idea de hacer una serie sobre la vida de Diego Maradona para revelar su versión de la historia junto al futbolista, Villafañe explicó que barajó esa posibilidad pero no se concretó.

claudia diego dalma y gianinna maradona.jpg Claudia Villafañe y Diego Maradona junto a sus hijas Dalma y Gianinna.

No obstante aclaró que siempre tuvo claro que, de hacerla, “el lado amarillista estaría fuera de esta historia porque estaría contada desde el lado del amor” que vivió con el astro.