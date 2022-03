Dalma Maradona contó el problema que atraviesa en su nuevo embarazo

“Arrancó medio mal porque estaba vomitando mucho. De hecho, me entere por eso. Habíamos dicho con Andrés de tener el proyecto de buscar este año nuestro segundo hijo o hija y bueno… ¡estamos en marzo y ya estoy de cinco meses!”, dijo Dalma en LAM.

Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores: “Pero, más allá de sentirme mal, está todo espectacular. Es una nena y se va a llamar azul y la Roma nos dijo que está ok”.

Además, sumó un dato inesperado sobre el sexo del bebé: “Como me sentía tan mal y con Roma estuve bien, todos me decían que iba a ser un varón”.

DALMA.jpg

Dalma Maradona opinó sobre la posibilidad de hacer una nueva serie sobre la vida de Diego

En la noche del miércoles en LAM, Ángel de Brito recibió en el piso de América TV a Dalma Maradona.

En un momento de la entrevista, el conductor le preguntó por Maradona: Sueño Bendito, la serie sobre la vida de su padre.

"La verdad es que no la vi, pero la tenemos que ver porque mi mamá hizo un reclamo porque lo que se contó no es real", afirmó la hija del astro del fútbol.

"¿Y no piensan en hacer ustedes la historia de Diego?", quiso saber Ángel. "¿Una ficción? No sé. La tendría que hacer mi mamá, pero no creo que tenga ganas", explicó Dalma.

La actriz recordó que ella pudo concretar un documental con testimonios únicos sobre la vida de Diego.

"Son tres capítulos donde yo cuento la relación con mi papá y la relación con las personas que realmente lo conocieron, desde el fotógrafo que lo siguió durante su estadía en Nápoli hasta sus compañeros de vestuario", detalló Dalma.