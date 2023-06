El escabroso relato de More Rial sobre su madre adoptiva Silvia D'Auro: "Me tiraba..."

Embed

More acotó: "Es que del colegio mismo la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía. Llegábamos con golpes". "No son mentiras, es verdad", agregó.

"Las podría haber matado", dijo uno de los panelistas. Acto seguido, More reveló: "Me tiraba contra la bañadera. Me hacía golpear mis partes íntimas. Me ponía cera en mis partes íntimas. Yo tenía siete años, porque a los 11 me fui de mi casa. Son cosas muy fuertes".

La conductora Karina Mazzocco, al escuchar el relato, quiso saber si ella tenía manera de probar todas las acusaciones que estaba haciendo. Luis Ventura se paró y levantó la mano. "Yo no tengo que relatar nada, el relato es el de Morena", afirmó Ventura.

"Yo vi y escuché. No estaba cuando le pusieron la cera, por supuesto. Pero vi otras cosas", aseguró el panelista. Otra de las panelista le preguntó a More: "Esto que estás diciendo es gravísimo, en el momento ¿por qué no se denunció?"

"Lo único que puedo decir es que a mí papá le terminan dando la patria potestad por todo este tema de las denuncias que hay en contra de ella. Porque nosotras vamos a un juzgado de menores y no nos permiten verla. Fueron denuncias para que nosotras nos podamos ir a vivir con mi papá pero no fueron denuncias en contra de su persona. Yo no sé cómo se manejan esos temas, pero yo la denunciaría porque la detesto", relató la madre de Francesco.

En medio de la nueva guerra que More Rial le declaró a su padre, el periodista Jorge Rial, quien se recupera del infarto que casi le cuesta la vida en Colombia el mes pasado, ahora dejó al descubierto otro dato sobre los motivos que la alejaron de Silvia D'Auro, su madre adoptiva, que refleja que nunca las quiso ni a ella y ni a Rocío.

Tras revelar primero en A la tarde (América TV) que sabía quién era su mamá biológica, en una segunda visita al programa de Karina Mazzocco, More sacó a la luz el controversial arreglo económico al que debió llegar Jorge Rial con Silvia D'Auro para quedarse con la tenencia absoluta de ella y su hermana años atrás, así como lo que significaron ellas para la entonces mujer del conductor.

“Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso. Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, disparó en un principio Morena.

Y acto seguido, detalló que D'Auro se desligó de ellas a cambio de mucha plata que pagó el ex conductor de Intrusos. "Exigió por cada una en su momento 60 mil dólares para dar la patria potestad, algo así fue. Lo escuché con los abogados”, sostuvo la influencer.

Así, una vez más Morena Rial dejó en claro los motivos por los que jamás considerará a D'Auro como su madre. “No es mi mamá... Ella nos cambió por plata" lanzó y recordó con un dejo de tristeza: "Ella nos sacó la ropa en bolsas de basura y la tiró afuera de la casa”.