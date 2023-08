La emotiva reflexión de Flor de la V sobre la identidad y expresión de género

"Era todo desconocido, era todo prohibido, era todo pecaminoso. Decía Carlos Jáuregui que 'nos criaron al colectivo LGBT para la vergüenza'. Era difícil poder sentir orgullo. Y yo me acuerdo de que cuando vi a Miguel Bosé hubo algo en mí que empezaba a cuestionarse quién era yo. Y cuando me enteré de que Bibi Andersen, esta fabulosa mujer, era una mujer trans directamente no lo podía creer", sostuvo.

"A partir de ese momento me cambió la vida para siempre, porque yo de chica nunca me hubiese imaginado que iba a ser esto. Nunca creí que la felicidad iba a estar a través del travestismo. No había orgullo en eso en ese momento", aseguró la actriz.

"La primera vez que me vestí de mujer y me miré a un espejo me encontré. Por primera vez en la vida no lo podía creer, y a partir de ahí mi vida cambió para siempre", afirmó.

"¿Te acordás de esa primera vez?", le preguntó el conductor Fer Dente. "Obvio que me acuerdo, porque viví una infancia triste, no me encontraba, sentía que estaba a contramano del mundo, y no era gay, era una travesti, era una mujer trans. Pero lamentablemente en ese momento no tenía ningún tipo de información. Me acuerdo de que cuando me vestí por primera vez dije 'llegué a la orilla'", cerró muy emocionada.

Nicolás Cabré abrió su corazón al hablar de su relación con su hija Rufina y la China Suárez

Este lunes Nicolás Cabré abrió su corazón en el living de Noche al Dente (América TV) y se refirió al amor incondicional que siente por su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez.

"Comparto todo lo que puedo. Es mi compañerita. Ella es la personita más especial del planeta. Y está al lado mío y sabe cuándo no puede hablar y a lo mejor está acá y te dice 'shhh, tienen que grabar'. Y yo trato de acompañarla en todo lo que hace, de estar, en los actos. Es lo más importante de mi vida", aseguró.

"Yo no me permito faltar a un acto o no estar presente cuando va a natación. Yo quiero estar y quiero acompañarla y apoyarla en todo lo que hace", sostuvo.

"Esa pregunta de si yo realmente disfrutaba de lo que estaba haciendo en el trabajo me la hice muchas veces, me la sigo haciendo. A veces no la puedo responder. Y Rufi es lo que hace que me levante temprano para llevarla al colegio y esperarla cuando sale y poder ir a tomar la merienda. Es lo que me da felicidad para la noche llegar al teatro y no tener que hacerme esa pregunta. Necesito todo eso para sentir que soy feliz y que puedo repartir", expresó.

En otra parte de la entrevista, el conductor Fer Dente le preguntó por la buena relación que tiene con su ex, la China. "Nosotros siempre lo tuvimos claro, desde el minuto uno. Acá no importa nada más que Rufina. No hay nada más importante que los nenes. Se traspasa para todo: para Amancio, para Magnolia", dijo Cabré.

"Después, uno puede estar de acuerdo o no, nos podemos llevar mejor, o entendernos más o menos, y yo lo digo siempre: es mi familia. La China y todo su mundo, su madre y su hermano Agustín son mi familia", admitió.