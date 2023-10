Mónica Salvador, la actriz, dramaturga y abogada que combina artísticamente las tres profesiones

Comencé con propuestas teatrales y a generar proyectos propios en 1989 tales como “La Valija", con Julio De Grazia, en el Teatro Píccolo y en giras por la costa que me valió mi primer premio como “Revelación”.

Después, entré en el Teatro Presidente Alvear a hacer Las D'enfrente, con Aída Luz, Tino Pascale, Rubén Estela y Daniel Miglioranza. Luego seguí con dirección de Villanueva Cosse e hice “La Loca de la Colina de Caballito” que protagonizaba Alicia Aller. En el 93 hago “El Enganche” de Julio Mauricio junto a Salo Pasik con dirección de Jorge Hacker en la sala Argentina del teatro Nacional Cervantes, obra que quedó inmortalizada en el libro de Los Cien Años del Cervantes.

Cuando hubo un parate de proyectos teatrales, me puse a estudiar Derecho y durante los cinco años de carrera, surgieron algunas propuestas en televisión tales como Chiquititas, Hermanos y Detectives y Alta Comedia, entre otros. Al recibirme de abogada, comenzaba el camino de mi tercera profesión.

-¿Cómo y cuándo nacieron tus vocaciones?

Mi vocación por el deporte, de muy chica, porque como era muy inquieta, mi mamá me mandaba al club. La vocación de actríz nació conmigo. Ya en la primaria se iba la maestra y yo pasaba al frente y les hacía historias de humor a mi compañeras. Recuerdo que me decían “Salvador hacé teatro” y ahí pasaba y les hacía historias de humor, siempre me gustó hacer reír. El derecho nació de grande. Y mi especialidad en niñez y adolescencia fue después de los 30 años.

Siguiendo con el terreno actoral, ya recibida de abogada y trabajando en la Defensoria del Niño del Colegio de Abogados de San Isidro, surge el pedido "Salvador, hacé teatro”. Esta vez en un ámbito inesperado, me piden que escriba algo para la despedida de soltera de una abogada integrante del equipo. Ahí nacería mi cuarta profesión, de dramaturga.

Había dejado el teatro hacía unos años, la última obra en el 1995 había sido “Batalla de Negro y Perros” de Bernard-Marie Koltès, con dirección de Jorge Hacker, en el Teatro Babilonia y nada menos que junto a Onofre Lovero y Jean Pierre Reguerraz. Y en un ámbito de un contexto jurídico en donde pense que nada tenía que ver el teatro creo y le doy vida a Anette Poshe, una sexóloga francesa, un seminario de humor para juezas asistentes sociales, abogadas, una cátedra de capacitación para saber “Cómo Tener Sexo Siempre con la Misma Persona” después de todo yo era una experta en la temática, desde mis 14 años que estaba en pareja con el padre de mis hijos. Mientras sentía las risas en ese grupo cerrado, me di cuenta que debía volver al teatro. Ese era mi lugar y así publico mi primer éxito.

En 2005 lo estreno en la sala Colette del Paseo La Plaza y ahi cumplí el gran sueño de llenar la sala, la cola de público lllegaba hasta Av. Corrientes. Al verano siguiente lo llevé a una sala de Rottemberg en Mar del Plata en donde fui nominada a los Estrella de Mar en 2007 como Mejor Unipersonal de Humor. Tuve el honor de almorzar con Mirtha Legrand. Estuvo en cartel 15 años en Buenos Aires. Hice temporada en 2014 en Carlos Paz, y fui nominada a los Premios Vos y Los Carlos como Mejor Unipersonal de Humor y Mejor Libro. Fui invitada a Paraguay, logrando que lo vieran 3.000 personas en un fin de semana. Vendí los derechos para Chile y Brasil. Me di el gusto de hacer funciones en Madrid de la mano de Pablo Silva, que lo gestionó. Esa fue mi vuelta al teatro. Esa soy yo. El escenario es mi lugar.

-¿Cómo vinculaste las diversas actividades?

Ya inmersa en los temas de niñez como abogada, nunca dejé de escribir sobre temas que me dolíeran. Hice obras de teatro que no me animé a estrenar, pero que las tengo en máquina. Hasta que llegó por pedido de una colega una obra sobre violencia de género porque se le había ocurrido cerrar un congreso de violencia y abuso con una obra teatral. Esto fue en 2012, busqué y no había nada! Absolutamente nada en textos de teatro sobre el tema y me senté a escribir lo que fue mi segundo éxito. “La Última Vez”. Nació para un congreso y le propuse a Alejandro Fiore, que es quien se sumó a mi locura creativa, enalteciendo con su actuación y su dirección, mi proyecto. La llevamos a Mar del Plata en la temporada y como no tenía auspiciantes y mi vocación siempre es social y educativa, de capacitación sobre los temas, puse en la contracara del programa todos los números de denuncia y asistencia a la victima que había en Mar del Plata que ya contaba con Policía para la Mujer en esa época y los números de consulta en Buenos Aires, por si alguien que estaba en la platea quería consultar algo. Esto era inédito para la sociedad en 2013, no por que no ocurriera sino por que no se hablaba del tema. Era un delito intrafamiliar. Además, invité a todas las asociaciones y fundaciones que trabajaran en la materia y la obra explotó profesionalmente y teatralmente porque nos llevamos 4 nominaciones a los Estrella de Mar como Mejor Obra, Mejor Actor Drama, Mejor Actríz en Drama y Revelación, que ganó Belen Santos. En la siguiente temporada también nominaron “Mejor Música” de Rodrigo Rafetto.

-¿Qué estás haciendo actualmente?

Ahora escribí sobre grooming un tema candente del que se sabe poco y que compromete la seguridad de nuestros adolescentes. Se llama “Mi Primera Vez” y estamos ensayando a ver si logramos estrenar antes de fin de año para que explote en 2024. Están Alejandro Fiore (ya mi compañero de circuito de esto que di en llamar Derecho al Arte), Mora Peretti, Teo Delia y yo. Tengo el acompañamiento en este proyecto del Dr. Hernán Navarro que es el representante de Grooming Argentina. En 2022 estrené la obra sobre Violencia y Acoso Sexual dentro del ámbito laboral “Moobing” sobre el -Convenio 190- que también nos llamaron para capacitaciones, además de cumplir con la atracción como espectáculo teatral.

-También estás de gira, verdad?

Así es, actualente estoy de gira con Des Hechas de Amor con Judith Gabani, Jessica Jultz, Ana Padilla y Cecilia Togñola, una comedia divertida escrita por Walter Guedin que es sexólogo y recreó 5 historias sobre mujeres que se cierran al amor por diferentes razones. Con dirección de Gastón Marioni.

-Te impulsan temáticas variadas, que más tenés previsto hacer?

Recorrer el país y latinoamérica con la obra, para prevenir y capacitar a alumnos, docentes, padres, abuelas, jueces, fiscales, etc. y recorrer el camino aprendido, porque teóricamente se pueden hacer capacitaciones pero el teatro deja una huella imposible de borrar. Porque queda en el registro de las emociones del espectador. Me pregunté siempre, quien está del otro lado cuando chateamos con alguien? Y sería bueno que todos se lo pregunten.

-¿Cómo te ves a futuro?

Recorriendo el mundo con mi valijita de teatro, con obras para hacer reír. Y si son para hacer llorar que nos deje un aprendizaje. También me veo filmando películas, acabo de terminar un personaje soñado. En una película de Pablo Yotich “Antes del Adiós” con libro de Juancito Paya, que se estrenará en enero del 2024. Esto me llenó de ilusión que puedo tener más posibilidades de hacer cine en la próxima década. Y viajar y en un futuro próximo llamarte y decirte, te acordás de la nota? Bueno, lo he logrado.