A Catherine Fulop no le salieron las empanadas y estallaron los memes

“¿Saben qué hay para comer? Empanadas. Tres empanadas que me sobraron de anoche”, disparó chistoso el conductor de MasterChef Celebrity, como guiño a la famosa escena de Esperando la carroza. “Hice tres y tres me quedaron en el aceite”, atinó a explicar Catherine Fulop. Y Damián Betular, al la presentación no pudo más que asegurar “Hay caras de risa”.

Embed

“Tuve un error. Puse harina y leche, porque quise innovar un poco”, se justificó Fulop. “¿Justo ahora? Bueno, Cathy. Hay momentos para innovar y momentos para no innovar. Si son tres en el equipo que dependen de esa masa, hacé la masa más rápido y más fácil y entregala y vos ponete a hacer otra cosa”, le explicó Germán Maritegui.

las empanadas de catherine fulop.jpg Las empanadas de Catherine Fulop en MasterChef Celebrity, que despertaron una ola de memes en las redes.

“No está mal de sabor, extrañamente. Es una masa con mucho aceite, que se empasta, no es crocante, pero aun así, tiene rico sabor. Y el relleno también, da la sensación de que habrían salido espectaculares, pero hay un montón de trabas tuyas que tenés que manejar que tienen bastante poco que ver con la cocina, me parece”, sumó el chef en su devolución. Fue allí cuando Catherine Fulop se quebró y se justificó asegurando que eso le pasó por querer probar algo diferente.

Las redes estallaron con memes por las empanadas de Cetherine Fulop

Claro no pasaron más de unos minutos en la pantalla de Telefe al ver la fallida presentación de Catherine Fulop ante los tres jurados de MasterChef Celebrity, para que la venezolana nacionalizada argentina fuera tendencia en Twitter y las burlas por sus empanadas colmasen la red. Aquí, algunos de los memes.

Embed ¿Cuántas empanadas hizo Cathy Fulop?#MasterChefArgentina #MasterchefCelebrity pic.twitter.com/xCwbeH5VI0 — J u l i e t a (@SoySopita) December 22, 2021

Embed Soy Betular cuando vi las tres empanadas de Cathy Fulop #MasterChefArgentina pic.twitter.com/eVhJz1dvE6 — Mariana (@MarianaMCabrera) December 22, 2021