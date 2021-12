El amor fue más fuerte y Jorge Lanata anunció su casamiento

tapa Caras Lanata se casa por iglesia.jpg Jorge Lanata anunció que en abril próximo se casará con su pareja, la abogada Elba Marcovecchio.

Así, en una entrevista a la revista Caras desde su casa de José Ignacio, Uruguay, donde está instalado descansando, reveló que en el próximo mes de abril -se habla del 23- pasarán por el altar tras un romántico pedido de matrimonio hecho el 18 de noviembre pasado. Según ellos mismos lo cuentan en la nota, Jorge Lanata confesó que le hizo la propuesta engañada diciéndole que era un viaje a Hawaii. Así como también tienen pensado organizar una cena íntima para 50 invitados especiales.

En tanto, a la hora de explicar el por qué de esta decisión a esta altura de su vida, Lanata se sinceró y aseguró "Porque quiero estar con ella y también es algo que ella respeta como institución. Y está bueno, ¿Por qué no hacerlo?. Familia ensamblada".

Jorge Lanata está divorciado legalmente de sus ex mujeres, Silvina Chediek y Sarah Stewart Brown, mientras que Elba Marcovecchio es viuda. De esta manera, la pareja tiene planeado pasa todo el verano en Punta del Este, y regresar a Buenos Aires en el mes de marzo. Allí organizarán el casamiento y la celebración íntima.

Elba Marcovecchio contó por qué le gusta dormir con Jorge Lanata

La abogada Elba Marcovecchio contó en mayo de este 2021 qué es lo más disfruta cuando está con su pareja, el periodista Jorge Lanata.

Jorge Lanata regresó a Buenos Aires luego de haberse vacunado contra el coronavirus en Miami. El conductor llegó en un vuelo desde Estados Unidos junto a su pareja, Elba Marcovecchio. En Ezeiza se mostraron primera vez juntos frente a los paparazzi.

En una nota con Los ángeles de la mañana, la letrado contó un detalle de su intimidad con el periodista. "Me gusta dormir con él", reveló. "¿Te abraza?", preguntó Yanina Latorre. "Sí, a veces", precisó la invitada.

La "angelita" también quiso saber si aceptaría una propuesta de casamiento. "¿Por qué no?", respondió Elba Marcovecchio, que casualmente conoció al periodista por intermedio de la panelista de Los ángeles de la mañana.

Ángel de Brito quiso saber más de la intimidad de Jorge Lanata, pero la invitada no quiso revelar más datos. "¿Cómo duerme? ¿Usa pijama o duerme desnudo", preguntó el conductor. "Eso se lo tenés que preguntar a él. Lo tenés que llamar y hablarlo con él", contestó Marcovecchio. "Pero a mí no me habla... No me atiende. No me da pelota", sentenció.