El curioso saludo navideño de Juana Viale ¿En el que se despide de los programas de Mirtha Legrand?

mirtha y Juana.jpg Juana Viale lleva adelante los programas de su abuela Mirtha Legrand desde que se desató la pandemia de coronavirus, allá por marzo de 2020.

Así, tirando un beso a cámara, se la ve a la nieta de Mirtha Legrand en bikini saludando: "¡Feliz año, felices fiestas, feliz todo...! ¡Feliz vida! Sean felices... no coman perdices, pero disfruten..." Y tirando otro beso dispara un "¡Besos a todos! Nos encontramos el año que viene... por algún lugar... quién sabe por dónde". Y con un tercer beso legranezco se despide con un "Chau".

Embed

Estas declaraciones de Juana Viale coinciden con el reciente estreno del film Causalidad, para la plataforma Amazon Prime Video, en el que la hija de Marcela Tinayre protagoniza la historia junto a Laura Novoa y elenco, con la particularidad de estar íntegramente rodada en plano secuencia. Al mismo tiempo, también confirmó que este verano volverá a subirse a los escenarios uruguayos, de la mano de la obra El ardor. Así las cosas, ¿será esta la señal del regreso definitivo de la reina madre de la tv en 2022, tras su última aparición el pasado 18 de diciembre en el especial que condujo junto a su nieta?

Mirtha Legrand se quebró en su vuelta a la televisión

Mirtha Legrand regresó a su programa por El Trece, La noche de Mirtha, el sábado 18 de diciembre luego de varios meses sin estar al aire por la pandemia y se emocionó al ver un video con imágenes de su extensa carrera. La mesa contó con las presencias de Juana Viale, Darío Barassi, Ricardo Darín, Diego Torres y Jey Mammon.

“Gracias, gracias, de verdad. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia”, dijo Mirtha Legrand en medio de una profunda emoción.

mirtha legrand 3.jpg Mirtha Legrand emocionada.

Apenas presentó el video la conductora ya adelantaba que iba a llorar y luego de ver las distintas imágenes de su carrera expresó: “Qué lindo, me han hecho este homenaje. Yo después de esto me retiro, chicos. ¿Vos lo habías visto, Juana? Muy lindo, muy cariñoso”.

Embed

“Estos dos años que no trabajé, estuve 300 días sin salir. Hace mal a mi cabeza, a mi físico. Ya lo conté varias veces. Estaba tan desesperada, que llamé a un neurólogo muy famoso. Y le dije que quería volver a ser la de antes. Me miró y me dijo que trabaje. Y aquí estoy”, remarcó Mirtha Legrand muy conmovida.