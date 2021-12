El drama de Mariana Genesio Peña tras haber sufrido un robo

Unos amigos le avisaron que vieron una cuenta con fotos suyas y Genesio Peña aseguró que no se trata de ella.

“Soy a la antigua totalmente a la hora de conocer a una persona. Me gusta el bar y esta cosa de la calle, el encuentro sorpresivo. Soy medio romántica en ese sentido, soy medio cursi, pero prefiero eso. A las app no las uso y, por más que esté soltera me da pudor, aparecen fotos mías me dijeron en Tinder”, contó la actriz en una nota con Mitre live.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCXhuyaOAOVY%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Mariana Genesio Pena (@mar1908)

Pampita llamó “Mariano” a Mariana Genesio Peña y la criticaron duramente en las redes

Pampita le pidió perdón a Mariana Genesio Peña tras haberla llamado "Mariano" al momento de salvar a la pareja para que continuara en "La Academia 2021".

“Tuve un fallido horrible, soy disléxica. Tengo problemas graves con el tema de los nombres”, señaló Pampita y así la jurado se disculpó con la actriz antes de que se anunciara al nuevo eliminado del certamen.

Y aunque lo corrigió de manera inmediata, en las redes sociales los usuarios no lo pasaron por alto y salieron a criticar fuertemente a Pampita.