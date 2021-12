El llanto de Cinthia Fernández en su despedida de LAM

Embed

Y le dedicó tiernas palabras al conductor del ciclo: “Te agradezco mucho porque sé que este lugar no es para cualquiera, porque no se elige a cualquiera y no se lo banca cualquiera”.

Más adelante, Cinthia Fernández se quebró en lo que es su despedida del programa: “Me llevó amigos a los que quiero mucho, así de locos como estamos porque este es un hermoso zoológico".

"Son ciclos y sé que seguramente nos vamos a cruzar de nuevo. Me duele todo esto porque lo pasé muy bien”, finalizó la panelista.

El secreto de Cinthia Fernández para mantener un cuerpo escultural

Cinthia Fernández develó uno de sus grandes secretos para poder lucir la figura que tiene y sobre todo mantener la cola dura y parada. Además de mucho ejercicio, hay más: la clave en la alimentación.

Durante una tanda publicitaria de LAM, donde estaba como invitada la actriz Lali González que se luce en la ficción de PolKa La 1-5/18, quedó registrada una inédita conversación que grabó la paraguaya con Cinthia Fernández. Curiosamente puede verse a la angelita comiendo huevo duro, mientras le explica a la actriz "Lali estamos comiendo huevo. Porque acá le metemos mucho huevo... si sentís olor a podrido...".

Así, la actriz paraguaya consulta asombrada "¿Pero por qué? ¿Porque te estás cuidando?", obteniendo como respuesta por parte de Cinthia Fernández un "obvio", más la explicación de las bondades del huevo: "Esto va al culo directo", desatando las risas del resto de la angelitas.