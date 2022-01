Habló el nuevo novio de Gladys La Bomba Tucumana: "Mi relación con ella es..."

La información fue confirmada por el periodista Pablo Layús en el móvil de Intrusos que sale por la pantalla de América Tv y que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

"Ella está feliz. Se la pasa cantando. El segundo romance de la temporada se da entre La Bomba Tucumana y su bailarín, Rodrigo Jara", afirmó Pablo Layús sin dejar lugar a duda.

Aparentemente, además de la información existirían fotos de ellos juntos en Carlos Paz fuera del ámbito del teatro. "Él se quedó a dormir más de una noche", agregaron.

Rodrigo Jara era compañero de baile de Mariana Genesio Peña en La Academia 2021 y muchos afirmaron que también allí hubo una historia de amor.

"Ella está encendida. Averigüe sobre él porque no quiero que le rompa el corazón. Me prometieron imágenes", remató Layús.

Embed

Primiciasya.com se contactó con Rodrigo Jara quien gentilmente contestó: "Mi relación con Gladys es normal".

Y añadió: "No tengo nada para decir. No voy a hablar del tema. Yo no saqué el tema... lo que quieras saber, pregúntaselo a ella".