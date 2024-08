Homero Pettinato le pidió perdón a Javier Milei y su hermana Karina: "Hice que medio país se sienta iracundo"

Fue cuando hace se realizaron los Premios Olga y Homero Pettinato tuvo un desafortunado comentario al recibir su estatuilla que se volvió viral, refiriéndose a la cercana relación que tiene Javier con su hermana Karina. “Igual, la mitad del país votó a alguien que se co.. a la hermana”, dijo el joven en tono de humor al límite.

Homero volvió al ciclo de streaming Sería Increíble, Olga, y contó que los mensajes que recibió el fin de semana con este tema lo hicieron recapacitar y les pidió perdón a ambos.

“Hice un chiste interno opositor que se da por lo unidos que son Javier Milei y su hermana, entonces está ese chiste jodiendo y dando vueltas. Me di cuenta que me dedico a hacer feliz y reír a la gente y en ese chiste hice todo lo contrario", indicó el conductor.

"Hice que medio país se sienta iracundo, se sienta resentido con mi persona y me di cuenta que no es lo que yo quiero generar, ni a palos. Por ende lo primero que me corresponde decir es pedir disculpas a Javier Milei y a su hermana por ese chiste. Ese chiste es violento, violenta a la hermana de Javier Milei y a Javier Milei", reconoció Homero.

Y cerró reflexivo: "Me di cuenta este fin de semana que recibí tanta violencia que esas cosas duelen, y que le deben haber dolido al presidente y su familia. No es lo que quiero mostrar como comunicador, así que pido disculpas por ese chiste. El público me lo hizo saber el fin de semana violentándome de la misma manera con lo de mi hermana, devolviéndome con la misma moneda".

El letal mensaje de Homero Pettinato sobre Alberto Fernández tras filtrarse el video con su hermana

Homero Pettinato decidió evitar exponerse públicamente luego de que se filtrara el video de su hermana, Tamara Pettinato, junto al ex presidente Alberto Fernández tomando una cerveza en el despacho presidencial de la Casa Rosada.

A raíz del revuelo que se generó, Homero tomó la determinación de ausentarse este viernes del programa Sería Increíble, Olga, en donde comparte espacio junto a Nati Jota, Eial Moldavsky y Damián Betular.

De todas maneras y, tras recibir muchísimos comentarios en contra de su hermana a través de las redes sociales, el humorista se volcó a X (ex Twitter) para salir a defenderla:"Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador...".

"Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo", resaltó Homero en su posteo, que rápidamente tuvo un montón de reacciones.