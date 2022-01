Ivana Icardi reconoció la fuerte crisis que tuvo con Hugo Sierra

“Hemos pasado la peor crisis de pareja desde que volvimos de Supervivientes -el reality en donde se conocieron -. Unos meses después de que naciera Giorgia tuvimos muchas discusiones. Hemos estado en todo momentos juntos (aunque no lo mostremos siempre en redes), incluso en Navidad, del 18 al 28 estuvo con nosotras en Gran Canaria”, explicó Ivana Icardi desde sus historias de Instagram.

Y amplió sin misterios: “Fue en fin de año que decidimos tomarnos un respiro de toda la situación que nos tenía un poco hartos a los dos. Cuando volví a Palma, hablamos y solucionamos todo, dejándonos en claro que tenemos que poner los dos de nuestra parte si queremos que funcione”.

Y en cuanto a su rol como madre, aseguró: “Para mí lo único que ha cambiado es que sé que tengo una responsabilidad tan grande como que la vida de una personita depende de mí, o sea que tengo que atenderla y no puedo hacer lo que me venga en gana en cualquier momento”.

Ivana Icardi se defendió de las críticas por la forma en que alimenta a su hija Giorgia

Ivana Icardi se defendió de las críticas que recibió desde las redes sociales por no amamantar a su bebé Giorgia, fruto de su amor con Hugo Sierra. “Es increíble el tema de la lactancia como levanta un poco de ampollas, la verdad que me han llegado mensajes de todo tipo…”, comenzó Ivana Icardi su descargo vía Instagram.

Y aclaró: “A las que me dijeron egoísta o me hablan dándome cátedra de la leche materna quería decirles que piensen sobre todo en aquellas madres que no pueden dar la leche y que por culpa de esta gente que va señalando con el dedo se sienten frustradas como madres”.

“Obviamente la leche materna tiene todos sus beneficios, para los bebés es súper bueno. Pero hay que ser un poco empáticos con la parte que les toca a las madres que no pueden dar el pecho por x motivo”, remarcó Ivana.

Y señaló: “A mi me han dicho egoísta porque decido no darle el pecho y no sé, creo que hay que respetar las decisiones de todo el mundo… y que las personas que digan abiertamente que no dan pecho no las linchen”.