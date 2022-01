La cortada de rostro en vivo de Facundo Arana a Marcelo de Bellis en un móvil

Adrián Pallares abrió el móvil elogiando la juventud del actor y ahí nació la idea de que vaya a buscar a Facundo Arana.

"Te agradezco el cumplido, pasa lo mismo con Facundo Arana que lo tengo a unos metros, parece de 35, es más le dije si estaba filmando Yago. Estoy muy tentado de irlo a buscar", sugirió Marcelo de Bellis que no imaginaba que Arana iba a saltar con esa respuesta.

"No lo incomodes a Facundo, es medio...", lo alertó Adrián Pallares antes de que Marcelo de Bellis se tome con la muralla.

"No quiere, no quiere Facundo, miralo, lo tenés ahí. Me hizo un gesto muy adusto, como diciendo no, me hizo cara de que no tengo para el tanto", ironizó Marcelo de Bellis.