La intimidad de las primeras vacaciones del Kun Agüero retirado del fútbol

Y añadió: "Ya saben por qué es, estuve en las manos de los mejores médicos. Hace diez días tomé la decisión, quería contarles que hicimos todo lo posible, para ver si había algo que hacer, pero no era mucho".

Lo cierto es que este verano 2022 el Kun pasa sus primeras vacaciones tras su retiro como futbolista. El hombre surgido de las divisiones de Independiente se encuentra junto a su novia, Sofía Calzetti, en una lujosa mansión del exclusivo balneario de José Ignacio, Punta del Este.

Según pudo averiguar este medio, el Kun y su novia pocas veces bajan a la playa y utilizan la cómoda piscina de la mansión donde están alojados. Ambos están acompañados por dos amigos de él, todo en un círculo muy chico. Mientras tanto, el hijo del Kun, Benjamín, se encuentra al cuidado de su madre, Gianinna Maradona.

La emotiva conferencia de prensa del Kun Agüero donde anunció su retiro

El delantero Sergio Kun Agüero comunicó el 15 de diciembre -entre lágrimas- su retiro del fútbol por la arritmia cardíaca que le impide desarrollar la actividad deportiva de manera profesional.

"Estoy muy orgulloso y feliz por mi carrera. Desde los cinco años que he tocado una pelota mi sueño era jugar en Primera. Nunca pensaba llegar a Europa y quiero agradecer a todos. A Independiente que es donde me formé, luego al Atlético Madrid que apostaron por mí, a la gente del City, que ya saben lo que siento por ese club. He dejado lo mejor ahí y estoy muy agradecido porque me trataron muy bien", precisó Agüero.