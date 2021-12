La tremenda confesión de Cinthia Fernández sobre un ex

Desde ese entonces sin novio a la vista, Cinthia Fernández hizo una serie de confesiones a través de sus historias virtuales donde respondió consultas de sus seguidores, que sorprendieron y mucho al afirmar que quisiera volver con Baclini, pero que está de novio con otra mujer. Así, ante la pregunta "¿Qué pasó con Baclini", no dudó en contar "Está en pareja (con un corazón roto), no sé mucho de él. Habla con mis hijas". Y cuando le consultaron "¿Volverías con Martín? Hacían linda pareja", Cinthia Fernández volvió a avanzar y aseguró contundente "Si".

Cinthia Fernandez historia 1.jpg Cinthia Fernández reconoció que volvería a estar en pareja con Martín Baclini.

Y en una suerte de mensaje hacia el rosarino, también afirmó que los temas lentos y su extrañar que suele mencionar están dirigidos hacia su ex novio. En tanto, la vedette también se apuró a dejar en claro que no tiene novio actualmente, así como también cuando le preguntaron si Baclini sigue en contactos con las nenas, Fernández confió que efectivamente sus hijas hablan con él. De hecho, reveló que lo habían hecho hace un rato por teléfono junto a un corazón.

Cinthia Fernández historia 2.jpg Otra de las revelaciones de Cinthia Fernández sobre Martín Baclini fue que sus hijas siguen en contacto con él.

Cinthia Fernández reveló el millonario deseo que no le cumplió Martín Baclini

Hace dos años, antes de la pandemia y mientras Cinthia Fernández y Martín Baclini estaban en pareja, la ex pre candidata a diputada quiso celebrar su cumpleaños de 30 a los grande.

La morocha quería hacer una mega fiesta con un show en vivo y para eso pensó en que tocara Pablo Lescano, el líder de Damas gratis. La morocha contó que lo llamó y que el músico le pasó un presupuesto abultado.

Cinthia Fernandez Baclini Cinthia Fernández y Martín Baclini fueron pareja durante dos años, y ya hace otros dos que se distanciaron. Pero tal parece que la vedette no lo olvida.

"Lo llamé en el 'Bailando' para que cantara y me pidió un palito. Ahora, actualizalo", dijo la panelista de Los ángeles de la mañana a su compañera Maite Peñoñori que pronto cumplirá 30 y quería celebrarlo.

Entonces, recordando que en ese momento estaba en pareja con el empresario rosario Ángel de Brito le preguntó si se lo pidió: "No, no. Me dijo 'mami, está todo bien pero no'", contó la morocha despertando un “qué rata”, de sus compañeras.