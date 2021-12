Cinthia Fernández explicó por qué la pasa mal en las fiestas

Embed

Y amplió: “Me gusta mucho armarles el cuento a ellas y preparar todo, entonces cuando no están es feo. Me mata cuando le toca a él. No cumplimos con los alimentos pero la fecha la tenés que cumplir…”.

“¿Papá Noel bien?”, le consultó Ángel de Brito. Y ahí Cinthia Fernández reveló: “Muy bien. En mi casa, perfecto”. Y añadió picante: "Más generoso en casa Papá Noel, que le pegaron a todo de la lista y no faltó ni una sola cosa”.

cinthia fernandez.jpg

El llanto de Cinthia Fernández

La panelista de LAM, Cinthia Fernández, no pudo evitar las lágrimas el martes al recordar los momentos que vivió en el programa que conduce Ángel de Brito, que transita sus últimos días al aire.

“El éxito no es solo un número reflejado en una pantalla, sino que es lo que nos pasa en este programa y en particular con este grupo, que fue el mejor de todos los que pasé”, precisó muy emocionada la panelista.

Y le dedicó tiernas palabras al conductor del ciclo: “Te agradezco mucho porque sé que este lugar no es para cualquiera, porque no se elige a cualquiera y no se lo banca cualquiera”.