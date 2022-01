Lapidarias historias del ex de Cinthia Fernández que prenderán fuego a la panelista

Defederico historias con Cinthi Fernández.jpg Algunas de las acusaciones de Matías Defederico contra Cinthia Fernández.

En tanto, este martes la mediática volvió a responderle desde su nuevo trabajo como panelista en Nosotros a la mañana (El Trece), y haciendo referencia a las acusaciones del padre de sus hijas en las últimas horas, Cinthia Fernández aseguró "Tuve el respeto que tengo hace bastante, que en otras épocas no lo he tenido, porque lo manejé como pude", explicando que habrá que dirimir en la justicia las cuestiones expuestas y las acusaciones hechas.

Captura Matías Defederico Cinthia Fernández.jpg Cinthia Fernández y Matías Defederico mantiene una feroz guerra desde que se separaron hace ya varios años.

Pero atento a las palabras de Fernández, conociéndola como la conoce, Matías Defederico no se la dejó pasar, y a los pocos minutos volvió a responderle desde una nueva historia de Instagram. Allí, con un pequeño pasaje del descargo del día de la mediática en la pantalla de El Trece, el papá de Charis, Bella y Francesca volvió a apuntarle duro: "¿Qué pasó CF, vos pidiendo respeto? Después de destruir mi persona 4 años seguidos... Manejarlo cómo pudiste? No lo manejaste a tu antojo y lucro, sin importarte las nenas jamás".

La aclaración de Cinthia Fernández tras su furia en las redes

Cinthia Fernández habló el lunes en el ciclo Nosotros a la mañana, El Trece, y explicó la angustia que pasó en año nuevo tras sus fuertes mensajes en las redes contra el padre de sus hijas, Matías Defederico: “Algunas de mis hijas se fueron a pasar la fiesta con Defederico. A él lo tengo bloqueado, pero al rato me llegaron mensajes de personas acusándome que cómo dejaba que las nenas estuvieran en ese ambiente”.

“No sabía de qué me estaban hablando, y cuando me fije en las fotos se veía mucho alcohol. Él me tenía que traer a las nenas, que después del brindis venían a casa. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…”, agregó la panelista.

cinthia fernaández posteo.png La furia de Cinthia Fernández con Matías Defederico, el padre de sus hijas.

Y confesó: “Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo. Me empezó a temblar todo el cuerpo y estaba muy nerviosa. Yo fui calmada y me dieron a las chicas. Pero esas tres horas lo pasé muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinaron”.