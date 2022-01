El descargo de Matías Defederico contra Cinthia Fernández: "Es un calvario mi vida"

"Él me había dicho que terminaban de brindar y me traía a las nenas. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…", advirtió Fernández.

La bailarina contó que se asustó porque le llegaban videos de la fiesta que organizó Defederico en su casa.

"Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados .Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo", sentenció.

El descargo de Matías Defederico

Después del revuelo que generó Cinthia Fernández en las redes, Matías Defederico publicó un fuerte descargo en sus historias en Instagram.

"No entiendo la cizaña, el odio y el rencor que Cinthia Fernández tiene conmigo. Nos separamos porque ella me metió los cuernos con un compañero de Stravaganza", expresó en el inicio del comunicado.

Después, Matías hizo referencia a las declaraciones de su ex en Nosotros a la mañana.

"Realmente no puedo vivir en paz. No puede ser que se maneje con tanta impunidad en la TV, que pueda decir lo que se le cante", agregó.

Por último, remarcó que Cinthia no lo deja vivir en paz. "Es un calvario mi vida. Un calvario que no le deseo a ningún nombre ni a ninguna mujer", sentenció.