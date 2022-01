Ahora Matías Defederico mostró las amenazas de Cinthia Fernández

"Él me había dicho que terminaban de brindar y me traía a las nenas. A las dos de la mañana me dijo que terminaba y venía. Pasaron dos horas y las nenas no llegaban…", advirtió Fernández. La bailarina contó que se asustó porque le llegaban videos de la fiesta que organizó Defederico en su casa. "Yo no quería molestar, pero ya me estaba preocupando porque mis hijas no aparecían y me seguían llegando videos todos chupados. Él estaba tomando, entonces pensé que se habían pegado un palo", sentenció.