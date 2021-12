Periodistas de TN cayeron en un chiste en vivo y se volvieron virales

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCX1v4DhB4cR%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAFQysys0FrdqjiqCMfi5uvn6xfUkkU9z9ypxuUDrFKjIxpsef1oMZCZCGSoBx4RzlwZCFyosZB0kRtPHxL32YyS7U0DWe3AYTDzaxQos7FTYSwGo0BkZAHFwz2ef3Kviu29AaPWRsAiL24wHRcHPvbBAZC4o5qKReKN7qhYsHSq9vrtiiE3j4ZD View this post on Instagram A post shared by Dominique Metzger (@domimetz)

Entonces Federico Wiemeyer comenzó a leerlos: "Cristiano dice un saludo para mi madre querida Elva. Pero si pueden decir el apellido porque hay muchas Elvas. Mi madre se llama Elva Ginón. Te quiero ma".

Metzger se dio cuenta de inmediato: "¡Nooooooooo! Cómo caíste", le dijo. "Ah mirá la que nos mandaron", dijo el periodista que se preguntó cómo no habían chequeado eso.

Embed

Dominique Metzger contó la historia de su hermano Agustín: "Vino a cambiarnos la forma de juzgarnos"

Dominique Metzger compartió una emotiva historia familiar este martes desde su cuenta de Instagram al mostrar imágenes de su hermano Agustín, "Gusa" como lo llaman cariñosamente, quien tiene síndrome de down.

"Por diversas razones quiero compartir las fotos de mi hermano Agustín, que ya muchos saben tiene síndrome down. Será la pandemia, las vacaciones u otras razones que me entere en este último tiempo que me sensibilizaron", expresó movilizada la conductora de TN.

"Gusa, como lo llamamos todos en la familia, es lo mejor que nos pudo pasar desde el día que nació. Vino a cambiarnos la forma de mirarnos y juzgarnos los unos a los otros y pasar todo por el tamiz del amor", siguió su posteo.

"El aprendizaje que todos como grupo de familia hicimos nos elevo a un nivel de intentar ser mejores personas y todo gracias a su luminosa presencia. Verlo crecer como hermana mayor me da orgullo, cuando lo veo practicar deportes con tanta alegría, hacer su rutina en todas las navidades para sus sobrinos con suma dedicación o tan solo , así de la nada y espontáneo mandarme un mensaje solo para decirme que me quiere, todo eso para mi es ganancia y agradecimiento", remarcó Domi.