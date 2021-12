Un periodista relató en vivo que le estaban desvalijando su casa

Embed

“¿Qué pasó, Pueblas?”, le preguntó desde el piso el conductor Esteban Trebucq. “Me acaban de entrar a robar mi casa... me avisan que me rompieron la ventana de mi casa. Yo me tengo que ir del móvil, perdonen. Tengo gente adentro de mi casa, me la están desmantelando”, expresó el cronista.

Pueblas dio la dirección de su propiedad y exclamó: "Quiero un móvil policial urgente”.

En ese instante, el periodista entregó el micrófono al camarógrafo y salió corriendo rumbo a su domicilio.

"Comisaría 3° de Los Hornos, ¡Ya, por favor! Le pedimos al comisario Galarza, que es un gran comisario, ¡hagan algo!", reclamó Trebucq.